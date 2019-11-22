Александр Медведев: «Организация матчей Евро в Петербурге будет сравнима с ЧМ-2018»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что уровень организации матчей чемпионата Европы 2020 года на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге будет полностью соответствовать проходившему в прошлом году в России чемпионату мира и финалу Лиги чемпионов 2021 года, который состоится в Петербурге.

Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и игру 1/4 финала. В результате жеребьевки сборная России сыграет на групповой стадии в Санкт-Петербурге только два матча из трех. Игра против сборной Дании пройдет в Копенгагене.

— Это особенность чемпионата Европы с множеством городов — географический фактор сыграл свою роль, была жеребьевка. По крайней мере два матча нашей сборной мы увидим, и, надеюсь, четвертьфинал, — цитирует ТАСС Медведева. — Сомнений в том, что все пройдет на высшем уровне, нет. Уровень будет полностью соответствовать чемпионату мира и будущему финалу Лиги чемпионов.