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Александр Медведев: «Организация матчей Евро в Петербурге будет сравнима с ЧМ-2018»

15:52
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что уровень организации матчей чемпионата Европы 2020 года на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге будет полностью соответствовать проходившему в прошлом году в России чемпионату мира и финалу Лиги чемпионов 2021 года, который состоится в Петербурге.

Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и игру 1/4 финала. В результате жеребьевки сборная России сыграет на групповой стадии в Санкт-Петербурге только два матча из трех. Игра против сборной Дании пройдет в Копенгагене.

— Это особенность чемпионата Европы с множеством городов — географический фактор сыграл свою роль, была жеребьевка. По крайней мере два матча нашей сборной мы увидим, и, надеюсь, четвертьфинал, — цитирует ТАСС Медведева. — Сомнений в том, что все пройдет на высшем уровне, нет. Уровень будет полностью соответствовать чемпионату мира и будущему финалу Лиги чемпионов.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7180661

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