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Александр Кокорин — о переносе Евро: «Для меня это большой плюс. Будет еще много времени набирать форму»

20:56
Александр Кокорин. Фото РПЛ
Александр Кокорин. Фото РПЛ
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Форвард «Сочи» Александр Кокорин поделился мнением о переносе чемпионата Европы-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса.

— В любом случае для меня это большой плюс, — цитирует Кокорина официальный сайт РПЛ. — У меня будет еще много времени для того, чтобы тренироваться, играть и набирать форму.

— Последние слова Станислава Черчесова приободряют?

— Он все по делу сказал, что если я буду нужен, буду в хорошей форме — тренеры пригласят. Было бы плохо, если бы говорили, что меня больше не хотят видеть в сборной.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_24686.html

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