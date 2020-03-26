Александр Кокорин — о переносе Евро: «Для меня это большой плюс. Будет еще много времени набирать форму»
20:56
Форвард «Сочи» Александр Кокорин поделился мнением о переносе чемпионата Европы-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса.
— В любом случае для меня это большой плюс, — цитирует Кокорина официальный сайт РПЛ. — У меня будет еще много времени для того, чтобы тренироваться, играть и набирать форму.
— Последние слова Станислава Черчесова приободряют?
— Он все по делу сказал, что если я буду нужен, буду в хорошей форме — тренеры пригласят. Было бы плохо, если бы говорили, что меня больше не хотят видеть в сборной.
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