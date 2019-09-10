Александр Головин: «Знал, что забьем»

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился впечатлениями от победы над Казахстаном в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:0). Единственный мяч провел Мариу Фернандес на 89-й минуте.

— Было очевидно, что мы владели инициативой, соперник играл на контратаках, — сказал Головин. — Были полувыходы у него. А нам не хватало последнего паса и завершения, может, дальнего удара. У меня в частности.

— Может, стоило брать игру на себя?

— Мы и в командный футбол старались играть, и на себя брать. Не все получалось. Не бывает все идеально. Но мы пытались принимать правильные решения. Трудно не согласиться, что играли неважно. Но главное, что взяли три очка. Настрой на следующие матчи? Просто будем готовиться, не думая о турнирной ситуации.

— Когда подавали, знали, что там Мариу будет откликаться?

— Когда идет подача, в штрафной много игроков — не обязательно на кого-то подаешь. Я подавал в зону, куда ребята набегали. Хорошо сыграл Фернандес.

— Верили, что получится додавить? Казахстан был непробиваем

— По своим ощущениям казалось, что в любом случае забьем. Я смотрел на табло, там просто не показывали время, не знал, сколько осталось. Но знал, что забьем.