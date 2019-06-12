Александр Головин: "При удачной реализации могли отличиться и пять раз"

Полузащитник сборной России Александр Головин после матча отборочного турнира Евро-2020 против Кипра​ (1:0) отметил, что россияне могли забить гораздо больше. Также он добавил, что надеется забивать больше в следующем сезоне.

– Было видно, что мы играли намного сильней, но не получилось забить больше одного гола, – цитирует ТАСС Головина. – Думаю, при удачной реализации могли отличиться и пять раз. Те же Дзюба и Ионов имели шансы. Наверное, сегодня был не наш день в этом плане.

Мои голы? Надеюсь, что в следующем сезоне они придут. Хотелось бы сегодня забить, но на первом месте стоит победа.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира