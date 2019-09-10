Александр Дюков о победе над Казахстаном: «Поступательно двигаемся на Евро-2020»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал две сентябрьские победы сборной России в отборочном цикле Евро-2020 над Шотландией (2:1) и Казахстаном (1:0).

— Безусловно, мы удовлетворены результатом. Вчера была непростая игра. Было непросто ребятам восстановиться после матча в Глазго. Может быть, не все получалось в самом начале, но команда смогла проявить свои боевые качества. Очень важные три очка. Мы поступательно начинаем двигаться в направлении Евро-2020, — сказал Дюков. (Александр Рогулев)

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