Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков после жеребьевки финальной части чемпионата Европы-2020 рассказал о возможных соперниках сборной России в контрольных матчах.

Россияне сыграют в группе B с Финляндией (17 июня), Бельгией (13 июня) и Данией (22 июня).

— Выбор соперников по предстоящим контрольным матчам зависел от жребия. Появилась ли какая-то ясность и повлияла ли жеребьевка на выбор?

— Безусловно, жеребьевка повлияет на то, кто будет нашим спарринг-партнером. Мы уже начали переговоры с рядом национальных сборных. Есть уже договоренности, чуть позже мы объявим команды, с которыми мы сыграем в марте и в конце мая — начале июня.

В том числе, это будут сильные сборные, которые входят в топ-16. (Дмитрий Зеленов)