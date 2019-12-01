Александр Дюков: «На Евро-2020 все будет продумано до мелочей»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о целях национальной команды на Евро-2020.

— На что будут направлены ваши усилия, чтобы, Россия, сборная и РФС провели турнир на высочайшем уровне?

— Что касается Санкт-Петербурга и проведения там четырех матчей, то хочу отметить очень высокий уровень готовности. Если говорить об уровне и качестве, то они не уступят тому, что было на ЧМ-2018. Если говорить о спортивной составляющей, то для успешного выступления нашей команды мы делаем все, чтобы быть максимально готовыми ко встречам с соперниками по группе. Они будут непростыми. Силу сборной Бельгии уже проверили на себе. Безусловно это лучшая сборная согласно рейтингу ФИФА. Дания также не нуждается в представлении. Это сильная команда с поставленной командной игрой и очень сильными исполнителями, которые играют в ведущих чемпионатах. Сборная Финляндии — новичок, но они очень уверенно прошли отборочный турнир. Ее, как и сборную Дании, отличает качественная организация и качественная командная игра.

Будем готовиться к этим играм. Вы знаете, что если говорить о нашей сборной и тренерском штабе, то мелочей не бывает. Все будет продуманно вплоть до самых мелких деталей. Надеюсь, что подойдем к этому турниру во всеоружии и справимся с первой задачей — выходом из группы. Дальше будем ставить новые цели и новые задачи.