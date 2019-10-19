Александр Дюков: «Для многих стало неожиданностью, что сборная прошла отбор так легко»

Глава РФС Александр Дюков оценил выступление сборной России в отборочном цикле Евро-2020. Российская команда уже гарантировала себе участие в чемпионат Европы в следующем году.

— Оценка самая положительная. Конечно, у нас не было сомнений, что сборная пройдет этот отбор. Но для многих стало неожиданностью то, что произошло так легко, — рассказал Дюков в интервью телеканалу «Россия».

Однако за этой легкостью стоит огромная работа. И очень тщательное, внимательное отношение к подготовке к каждому матчу. И ребята и тренерский штаб — большие молодцы.

— Эту сборную полюбили. Но мы же знаем, как у нас бывает...

— Болельщики поверили в нашу сборную. В то, что эта сборная в состоянии побеждать и решать серьезные турнирные задачи. Команда играет с полной самоотдачей. И последний матч с Кипром — такой яркий пример. Команда не останавливалась и играла с полной самоотдачей до финального свистка.

Эта команда стал более открытой, более близкой, понятной болельщикам. Это по-настоящему наши парни. Атмосфера, которая есть в команде позитивная, передается болельщикам.

— Ну и то, что команда стала ездить по разным городам...

— Это та стратегия, которую мы выбрали. Для нас очень важно расширить аудиторию наших болельщиков и вовлечь в футбол тех людей, которые раньше им интересовались.

Футбольный матч — это не только 90 минут. Это, в том числе, и насыщенная, яркая программа, наполненная различными активностями.

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