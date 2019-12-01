Александр Дюков: «Бельгия рада, что снова приедет в Петербург»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отметил, что сборная России постарается сделать выводы из крупного поражения от Бельгии и применить их уже на Евро-2020.

— Мы абсолютно спокойны и уверены в своих силах как организаторы. После моего общения с руководителями УЕФА и национальных федераций, все отмечают высокий уровень проведения матчей ЧМ в России, — отметил Дюков в интервью Телеканалу «Россия 24». — Ни у кого нет сомнений, что матчи в Петербурге пройдут на очень высоком уровне. Вчера и сегодня мы общались с руководством федерации Бельгии. Они рады, что приедут в Петербург. Они очень любят этот город, знают спортивную инфраструктуру горда и будут счастливы провести еще два матча в Санкт-Петербурге.

— Насколько вы спокойно смотрели последний матч против Бельгии?

— У нас были шансы побороться за первое место в группе. Во-вторых, нам нужны были и рейтинговые очки. Они нужны будут и в последующих жеребьевках других турниров. Конечно, было очень важно проверить себя. Если говорить о полноценной проверке, то она не совсем получилась, потому что ряд игроков из-за травм не смогли сыграть. Была опробована новая схема, играли с пятью защитниками. Да, с одной стороны, результат разочаровал. С другой стороны, тренерский штаб получил новую информацию, которую мы надеемся использовать, а затем применить вывод в первой игре на Евро.