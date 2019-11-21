Александр Бородюк: «Перед матчем отбора Евро-2008 в Андорре Хиддинк предложил сыграть в сквош и больше улыбаться»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк рассказал, как команда готовилась к матчу отборочного турнира Евро-2008 против Андорры (1:0) после того, как уступила Израилю (1:2).

— Летели молча, в подавленном состоянии, — цитирует Бородюка teamrussia.pro. — Нужно было как-то разрядить обстановку, и Хиддинк принял решение: «Два дня в Барселоне команда ничего не будет делать. Мы же пойдем играть в сквош, чтобы показать: ничего страшного еще не произошло. В спорте нужно до конца верить в малейший шанс». Эти слова я твердо запомнил.

Мы не стали проводить никакого теоретического занятия и действительно пошли играть в сквош. При этом Хиддинк призывал нас больше улыбаться и смеяться: пусть, мол, футболисты обращают на нас внимание.

Позже игроки признавались: «Мы ничего не понимали. Было такое впечатление, что в Израиле мы победили».

Два дня ничего не делали, а переехав в Андорру, ограничились предыгровой тренировкой. В плане психологии это был очень сильный ход Хиддинка. Не столько перед конкретной игрой с Андоррой, сколько на будущее. Тренер приучал футболистов в любой ситуации верить в успех до конца.