Александр Бородюк: "Главное, что сборная России смогла порадовать болельщиков в преддверии праздника"

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк считает, что российские футболисты должны стремиться к тому, чтобы показывать игру на уровне лучших команд мира. В турнирной таблице группы I отборочного турнира Евро-2020 россияне занимают второе место. Лидирует Бельгия.

- В нашей группе есть два явных фаворита – сборные Бельгии и России. Остальные команды ниже классом и уровнем. Есть все шансы и предпосылки, что именно эти две сборные выйдут из группы, – цитирует ТАСС Бородюка. - Сборная России в первом тайме матча против команды Кипра создала очень много моментов, были прекрасные шансы забить больше одного мяча, но их не использовали. Во втором тайме киприоты уже оказывали сопротивление, но подопечные Черчесова контролировала ход встречи. Результат – самое главное в футболе, поэтому хочу поздравить команду, набрано шесть очков в двух последних матчах. Хочется, чтобы игроки продолжали радовать болельщиков.

Нужно поздравить всех ребят, находившихся в сборной, они тоже выиграли эти два матча, ведь все тренировались и готовились вместе, переживали. Мы встречались с соперниками, которые ниже классом, поэтому сильно акцентировать внимание на победах не стоит. Нужно серьезно готовиться и уже смотреть на то, как играют лучшие сборные мира, к их уровню необходимо стремиться. Главное, что сборная России смогла порадовать болельщиков в преддверии праздника.

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