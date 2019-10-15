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Александер Чеферин: «Санкции УЕФА за расизм — одни из самых жестких»

16:20

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу борьбы против расизма на футбольных матчах. Накануне матч отборочного турнира Евро-2020 Болгария — Англия (0:6) дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов.

— Не так давно футбольная семья думала, что расизм остался далеко в прошлом, — приводит заявление Чеферина официальный сайт УЕФА. — Последние пару лет мы поняли, что такое мышление было самонадеянным. Рост национализма по всему континенту вызвал недопустимое поведение, некоторые решили, что футбольная толпа — место, где можно высказывать свои ужасные взгляды.

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