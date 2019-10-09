Александер Чеферин: «Россия проведет матчи Евро-2020 и финал Лиги чемпионов на высочайшем уровне»

Президент УЕФА Александер Чеферин оценил готовность Санкт-Петербурга провести матчи чемпионата Европы-2020. Там пройдут четыре игры — три на групповом этапе и четвертьфинал.

— Я приезжал в Россию год назад на чемпионат мира, и сомнений в готовности вашей страны к Евро-2020 быть просто не может, — цитирует «РИА Новости» Чеферина. — Мы знаем, что Россия готова. Чемпионат мира был организован идеально, иначе и не скажешь. И в этом случае я не стараюсь быть дипломатом, это чистая правда. Уверен, матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут проведены на высочайшем уровне, как и финал Лиги чемпионов годом позже.

Россия — это великолепный рынок, обладающий колоссальным потенциалом для развития. Идеальная инфраструктура и полная поддержка со стороны правительства — вот главные преимущества. А каких-либо негативных аспектов у заявки Санкт-Петербурга попросту не было.

Мы даже не рассматриваем страны, у которых возникают проблемы с проведением больших турниров. Финал Лиги чемпионов — это большой вызов, но после чемпионата мира, главного турнира в мировом футболе, Россия и Санкт-Петербург должны легко справиться.