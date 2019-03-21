Алекс Маклиш: "К сожалению, казахи сегодня были в ударе"

Главный тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш после поражения от Казахстана (0:3) в матче отборочного турнира Евро-2020 отметил, что был разочарован плохой игрой команды в начале первого тайма. В следующей встрече Казахстан на своем поле примет сборную России.

- Я разочарован, что команда плохо отреагировала на два пропущенных гола в начале матча, - приводит ВВС слова Маклиша. - В перерыве мы попытались изменить игру, чтобы выбить соперника из колеи. Но после хорошего начала игры во второй половине нам не удалось набрать обороты. К сожалению, казахи сегодня были в ударе.