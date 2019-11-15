Алекс Крал: «Сборная Чехии, как и в матче с Англией, показала внутреннюю силу»

Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал после победы над Косово в матче отборочного турнира Евро-2020 (2:1) отметил, что забитый им мяч является одним из самых важных в карьере. Игрок «Спартака» в этой встрече отметился голом и голевой передачей.

— Думаю, что самой важной была наша реакция на пропущенный гол, — цитирует iSport.cz Крала. - Мы не начинали сходить с ума, а по-прежнему играли, как на первой минуте. Благодаря этому мы забили оба гола.

— Была вновь показана внутренняя сила команды?

— Точно. Мы уже показали это с Англией. Сделать камбек против такой команды непросто. Мы проигрывали 0:3 с Северной Ирландией, и матч мог завершиться 3:3. Уверен, что нам надо быть лучше в следующих матчах, но команда действительно сильна.

— Фанаты помогли тебе?

— Определенно. В такой атмосфере косовские игроки немного нервничали. Болельщики подтолкнули нас ко второму голу.

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