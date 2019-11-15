Албания и Андорра сыграли вничью

Сборные Албании и Андорры сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2:2.

В составе албанцев отличились Беким Балай и Рэй Манай. За Андорру Кристиан Мартинес оформил дубль.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа H

Албания — Андорра — 2:2 (1:1)

Голы: Балай, 6 (1:0). К.Мартинес, 18 (1:1). К.Мартинес, 48 (1:2). Манай, 55 (2:2).

Албания: Бериша, Джимсити, Весели, Исмайли, Роши, Мемушай, Траши (Хюсай, 46), Рамадани (Шефери, 73), Ндой (Баре, 60), Балай, Манай.

Андорра: Х.Гомес, Валес, Сан Николас, Х.Рубио (Родригес, 71), Лловера, Сервос, Морено, К.Мартинес (Фернандес, 79), Э.Гарсиа, Алаэс (А.Мартинес, 89), Клементе.

Предупреждения: Х.Рубио, 19. Клементе, 43. Лловера, 44. Балай, 90. Сервос, 90+3.

Судья: Тохвер (Эстония).

14 ноября. Эльбасан. Стадион «Эльбасан Арена».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира