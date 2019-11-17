Стали известны составы Албании и Франции на матч отборочного турнира Евро-2020. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

Албания: Э. Бериша — Хюсай, Джимсити, Дермаку, Весели — Баре, Гьясула, Кесе, Леньяни — Манай, Балай.

Запасные — Ходжа, Стракоша, Меммола, Михай, Исмайли, Мемушай, Ндой, Рамадани, Роши, Траши, Шефери, Узуни.

Франция: Манданда — Варан, Лангле, Кимпембе — Дюбуа, Сиссоко, Толиссо, Бенж. Менди — Бен Йеддер, Гризманн, Жиру.

Запасные — Ареола, Меньян, Павар, Зума, Динь, Ндомбеле, Канте, Гендузи, Лемар, Мбаппе, Фекир.

Трансляция матча Албания — Франция