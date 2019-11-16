Аксель Витсель: «У меня остались отличные воспоминания о карьере в Петербурге»

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поделился воспоминаниями о карьере в «Зените».

— В первую очередь, хочу поприветствовать болельщиков сине-бело-голубых, — приводит слова Витселя официальный сайт «Зенита». — Рад, что вернулся в Петербург. Немного грущу из-за того, что не сумел сыграть на «Газпром Арене» в качестве игрока «Зенита».

У меня остались отличные воспоминания о карьере в Петербурге. Я провел здесь 4,5 прекрасных года на поле и за его пределами.

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