"9 голов, а ты не забил ни одного?" Фабрегас потроллил Головина

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас в Инстаграме потроллил своего одноклубника Александра Головина за его действия в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Сан-Марино (9:0). Российский полузащитник отметился одной голевой передачей.

- Мой друг, 9 голов, а ты не забил ни одного? Давай, Golo, - написал Фабрегас.

Сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 6 очков после 3 матчей. Следующий матч команда Станислава Черчесова проведет против Кипра. Он пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде.

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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира