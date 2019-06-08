9:0! Россия разгромила Сан-Марино в Саранске

Сборная России в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 разгромила Сан-Марино (9:0). Это самая крупная победа в истории национальной команды.

Артем Дзюба оформил покер, Федор Смолов – дубль, по голу на счету Федора Кудряшова и Антона Миранчука, еще один мяч гости забили в свои ворота.

Чемпионат Европы-2020

Отборочный турнир

Группа I

Россия – Сан-Марино – 9:0 (4:0)

Голы: Чеволи, 25 - в свои ворота (1:0). Дзюба, 31 - с пенальти (2:0). Кудряшов, 36 (3:0). Ант.Миранчук, 41 (4:0). Дзюба, 73 (5:0). Дзюба, 76 (6:0). Смолов, 77 (7:0). Смолов, 83 (8:0). Дзюба, 88 (9:0).

Нереализованный пенальти: Дзюба, 76 (вратарь).

Россия: Гильерме, Мариу Фернандес, Джикия, Семенов, Кудряшов, Головин, Зобнин (Баринов, 72), Оздоев, Ант.Миранчук (Смолов, 60), Ал.Миранчук (Ионов, 60), Дзюба.

Сан-Марино: Э.Бенедеттини, М.Баттистини, Чеволи, Ф.Витаиоли, Грандони, Палацци (Чензони, 50), Э.Голинуччи, А.Голинуччи (Лунадеи, 64), Ринальди (Томассини, 56), Муларони, М.Витаиоли.

Предупреждения: Ринальди, 12. Муларони, 17.

Судьи: Аль-Хаким. Вернмарк, Кливер (все - Швеция).

8 июня. Саранск. Стадион "Мордовия Арена". 42241 зрителей.

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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира​