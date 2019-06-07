5:0! Украина разорвала Сербию во Львове

Сборная Украины разгромила Сербию в матче отборочного турнира Евро-2020 - 5:0. Дубли сделали форвард киевского "Динамо" Виктор Цыганков и хавбек "Шальке" Евгений Коноплянка. Еще один мяч провел Роман Яремчук из "Гента".

Украина возглавляет таблицу группы B с семью очками после трех игр. Сербия идет на последнем месте.

В другой игре группы Литва и Люксембург сыграли вничью. В составе литовцев сразу двое игроков были удалены. 90 минут на поле провел капитан литовцев, форвард московского "Динамо" Федор Черных. Полную встречу также отыграл люксембуржский хавбек Оливье Тилль из "Уфы".

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа B

Украина - Сербия - 5:0 (2:0)

Голы: Цыганков, 26 (1:0). Цыганков, 28 (2:0). Коноплянка, 46 (3:0). Яремчук, 59 (4:0). Коноплянка, 75 (5:0).

Украина: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Коноплянка (Коваленко, 76), Степаненко (Шепелев, 72), Караваев, Малиновский, Зинченко, Цыганков, Яремчук (Кравец, 67).

Сербия: Дмитрович, Коларов, Спаич, Миленкович, Тадич, Ляич (Фейса, 60), Костич, Максимович, Гачинович, Прийович (А.Митрович, 53), Йович (Лазович, 72).

Предупреждения: Миленкович, 22. Спаич, 32.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

7 июня. Львов. Стадион "Арена Львов".

Литва - Люксембург - 1:1 (0:1)

Голы: Родригеш, 21 (0:1). Новиков, 74 (1:1).

Литва: Барткус, Андрюшкевичюс, Палионис, Климавичюс, Миколюнас, Вальскис (Лаукжемис, 55), Сливка, Воробьев, Черных (Казлаускас, 89), Новиков, Голубикас (Шимкус, 52).

Люксембург: Мори, Селимович, Карлсон (Малгет, 61), Герсон, Янс, Мартинс Перейра, В.Тилль, О.Тилль (Синани, 80), Баррейро, Тюрпель (Бенси, 67), Родригеш.

Предупреждения: Миколюнас, 5. Карлсон, 27. Новиков, 29. Голубикас, 39. Воробьев, 57. Лаукжемис, 71. О.Тилль, 76. Климавичюс, 85. Малгет, 85.

Удаления: Миколюнас, 42. Воробьев, 90+4.

Судья: Фаркаш (Венгрия).

7 июня. Вильнюс. Стадион "LFF Stadium (Vetra Stadium)".

Отборочный турнир Евро-2020. Таблицы