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37-летний Пандев — о выходе Северной Македонии на Евро: «Очень счастлив, много эмоций. Возраст не имеет значение»

08:48
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Форвард «Дженоа» и сборной Северной Македонии Горан Пандев подвел итоги матча квалификации Евро-2020 против Грузии (1:0).

По итогам матча македонцы впервые в истории вышли на чемпионат Европы. 37-летний Пандев забил победный гол.

«Я очень счастлив, много эмоций. Мы провели прекрасный матч и одержали великую победу для наших болельщиков. Для всех нас мечта стала явью — мы пробились на чемпионат Европы.

Я просто хотел помочь ребятам, потому что у нас молодая команда. Парни заслужили это. Я отдал им все. Возраст не имеет значение, потому что я провожу много таких матчей», — сказал Пандев в интервью УЕФА.

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