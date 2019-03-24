36-летний Квальярелла сыграл за сборную Италии. Спустя 8 лет после предыдущего матча

Нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла вышел на замену в составе сборной Италии в матче отборочного турнира Евро-2020 против Финляндии. Для 36-летнего форварда это 26-й матч за национальную команду. Примечательно, что предыдущую встречу он провел более 8 лет назад, 17 ноября 2010 года. В товарищеском матче итальянцы сыграли вничью с Румынией (1:1), Квальярелла отметился голом.

Квальярелла вернулся в сборную в 36 лет на фоне успешной игры в чемпионате Италии. Он лидирует в споре бомбардиров, отметившись 21 голом в 27 играх.