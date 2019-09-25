36-летний Де Росси вызван в сборную Италии

Полузащитник «Бока Хуниорс» Даниеле Де Росси может вернуться в сборную Италии. Главный тренер национальной команды Роберто Манчини включил 36-летнего хавбека в предварительный состав на октябрьские матчи квалификации Евро-2020 против Греции и Лихтенштейна, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Последнюю игру за сборную Италии Де Росси провел в 2017 году в стыковом матче за право участия на ЧМ-2018 против Швеции (0:1).

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