32-летний фанат сборной Англии умер перед матчем с Болгарией
18:43
Болельщик сборной Англии скончался в Софии перед матчем отборочного турнира Евро-2020 против Болгарии, сообщает Daily Telegraph. По словам представителей полиции, 32-летний фанат был обнаружен на улице в центре города в «беспомощном состоянии».
Примерно в 10 утра его доставили в больницу, где он скончался. Полиция работает над выяснением обстоятельств.
Игра Болгария — Англия состоится сегодня, начало — в 21.45 по московскому времени.
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