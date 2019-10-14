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32-летний фанат сборной Англии умер перед матчем с Болгарией

18:43
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Болельщик сборной Англии скончался в Софии перед матчем отборочного турнира Евро-2020 против Болгарии, сообщает Daily Telegraph. По словам представителей полиции, 32-летний фанат был обнаружен на улице в центре города в «беспомощном состоянии».

Примерно в 10 утра его доставили в больницу, где он скончался. Полиция работает над выяснением обстоятельств.

Игра Болгария — Англия состоится сегодня, начало — в 21.45 по московскому времени.

Трансляция матча Болгария — Англия

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