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"180 минут яркого доминирующего футбола". Игнашевич поздравил сборную России с победами

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Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич поздравил сборную России с победами в матчах отборочного турнира Евро-2020 над командами Сан-Марино (9:0) и Кипра​ (1:0).

– Поздравляю нашу сборную и тренерский штаб с двумя красивыми победами! 180 минут яркого доминирующего футбола. Очень приятно видеть счастливые лица болельщиков на трибунах в Саранске и Нижнем Новгороде. Так держать, – написал Игнашевич в своем Инстаграме.

После четырех матчей сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, имея в своем активе 9 очков.

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