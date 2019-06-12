"180 минут яркого доминирующего футбола". Игнашевич поздравил сборную России с победами

Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич поздравил сборную России с победами в матчах отборочного турнира Евро-2020 над командами Сан-Марино (9:0) и Кипра​ (1:0).

– Поздравляю нашу сборную и тренерский штаб с двумя красивыми победами! 180 минут яркого доминирующего футбола. Очень приятно видеть счастливые лица болельщиков на трибунах в Саранске и Нижнем Новгороде. Так держать, – написал Игнашевич в своем Инстаграме.

После четырех матчей сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, имея в своем активе 9 очков.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира