15 лет назад Майкл Оуэн забил чудо-гол Португалии. Помните такой?

Официальный Твиттер Евро-2020 напомнил о 15-летии красивого гола экс-форварда сборной Англии Майкла Оуэна, который он забил Португалии в четвертьфинале чемпионата Европы-2004. Нынешний посол Евро-2020 на третьей минуте игры эффектно перебросил мяч через Рикарду Перейру.
Гол не помог англичанам - игра завершилась со счетом 2:2, а в серии пенальти португальцы были точнее - 6:5, причем решающий мяч провел их вратарь Рикарду Перейра.
В результате Португалия дошла до финала домашнего Евро-2004, где уступила Греции 0:1.
Michael Owen 😎— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) 24 июня 2019 г.
🏴 #OnThisDay in 2004, #EURO2020 ambassador @themichaelowen scored a goal like no other 👏 pic.twitter.com/bNwHtlh2wv
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