17:48 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

15 лет назад Майкл Оуэн забил чудо-гол Португалии. Помните такой?

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Официальный Твиттер Евро-2020 напомнил о 15-летии красивого гола экс-форварда сборной Англии Майкла Оуэна, который он забил Португалии в четвертьфинале чемпионата Европы-2004. Нынешний посол Евро-2020 на третьей минуте игры эффектно перебросил мяч через Рикарду Перейру

Гол не помог англичанам - игра завершилась со счетом 2:2, а в серии пенальти португальцы были точнее - 6:5, причем решающий мяч провел их вратарь Рикарду Перейра. 

В результате Португалия дошла до финала домашнего Евро-2004, где уступила Греции 0:1.

 

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