15 лет назад Майкл Оуэн забил чудо-гол Португалии. Помните такой?

Официальный Твиттер Евро-2020 напомнил о 15-летии красивого гола экс-форварда сборной Англии Майкла Оуэна, который он забил Португалии в четвертьфинале чемпионата Европы-2004. Нынешний посол Евро-2020 на третьей минуте игры эффектно перебросил мяч через Рикарду Перейру.

Гол не помог англичанам - игра завершилась со счетом 2:2, а в серии пенальти португальцы были точнее - 6:5, причем решающий мяч провел их вратарь Рикарду Перейра.

В результате Португалия дошла до финала домашнего Евро-2004, где уступила Греции 0:1.