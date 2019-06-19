12:23 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

15 лет назад Латвия едва не обыграла Германию на Евро. Помните этот матч?

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Официальный Твиттер УЕФА на русском языке напомнил о юбилее одной из главных сенсаций чемпионатов Европы. 15 лет назад, в матче группового турнира Евро-2004 Латвия сыграла вничью (0:0) со сборной Германии

Латвийцы по ходу встречи имели несколько голевых моментов и могли выиграть встречу. 

Сборная Латвии впервые в истории пробилась в финальную стадию Евро и попала в "группу смерти". В первой игре команда уступила Чехии (1:2), во второй отобрала очки у немцев, которые на тот момент были вице-чемпионами мира. В заключительной встрече Латвия уступила Голландии (0:3) и не попала в плей-офф.

После Евро-2004 главный тренер сборной Латвии Александр Старков возглавил московский "Спартак".

Латвия - Германия

 

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