15 лет назад Латвия едва не обыграла Германию на Евро. Помните этот матч?

Официальный Твиттер УЕФА на русском языке напомнил о юбилее одной из главных сенсаций чемпионатов Европы. 15 лет назад, в матче группового турнира Евро-2004 Латвия сыграла вничью (0:0) со сборной Германии.

Латвийцы по ходу встречи имели несколько голевых моментов и могли выиграть встречу.

⏪ 19 июня в 2004 года едва не состоялась одна из самых громких сенсаций на чемпионатах Европы...



🇱🇻🆚🇩🇪 0:0



📺 Вспоминаем два супермомента @Verpakovskis9 😱@kajbumba pic.twitter.com/KgUNQUxabi — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 19 июня 2019 г.

Сборная Латвии впервые в истории пробилась в финальную стадию Евро и попала в "группу смерти". В первой игре команда уступила Чехии (1:2), во второй отобрала очки у немцев, которые на тот момент были вице-чемпионами мира. В заключительной встрече Латвия уступила Голландии (0:3) и не попала в плей-офф.

После Евро-2004 главный тренер сборной Латвии Александр Старков возглавил московский "Спартак".