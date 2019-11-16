1:4. Россия крупно проиграла Бельгии в Санкт-Петербурге

Сборная России в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 проиграла Бельгии (1:4).

Россия — Бельгия: видео всех голов матча

В составе россиян отличился Георгий Джикия, у гостей голы на счету Торгана Азара, Эдена Азара (два) и Ромелу Лукаку.

Отметим, что обе сборные уже вышли в финальный турнир Евро-2020. Бельгия заняла первое место в группе I, Россия останется второй.

Чемпионат Европы-2020

Отборочный турнир

Группа I

Россия — Бельгия — 1:4 (0:3)

Голы: Т.Азар, 19 (0:1). Э.Азар, 33 (0:2). Э.Азар, 40 (0:3). Лукаку, 72 (0:4). Джикия, 79 (1:4).

Россия: Гильерме, Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Петров, Ионов, Оздоев, Зобнин (Кузяев, 62), Миранчук, Жирков (Бакаев, 50), Дзюба (Комличенко, 80).

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Боята, Фермален (Денайер, 67), Кастань, Де Брейне, Витсель, Т.Азар, Мертенс (Тилеманс, 52), Лукаку (Батшуайи, 77), Э.Азар.

Предупреждение: Петров, 3.

Судьи: Диаш. Соареш, Тавареш (все — Португалия).

16 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

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