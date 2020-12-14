Эхо Марселя. Хронология арестов российских болельщиков после беспорядков на Евро-2016

Французский суд приговорил российских болельщиков к 3 и 10 годам тюрьмы. Вспоминаем, как развивались события с момента первых задержаний после беспорядков в Марселе.

16 июня 2016 года

За участие в беспорядках в Марселе перед матчем чемпионата Европы между сборными России и Англии, который состоялся 11 июня, суд приговорил трех российских фанатов к тюремному заключению на сроки от одного до двух лет по статье «Насильственные действия с применением подручных средств в качестве оружия». Директор по работе с болельщиками московского «Локомотива» Алексей Ерунов был осужден на два года, директор фан-клуба тульского «Арсенала» Сергей Горбачев — на 18 месяцев, болельщик московского «Динамо» Николай Морозов — на один год.

14 октября 2016 года

Суд Прованса смягчил наказание фанатам: Горбачеву — на три месяца, Ерунову — на шесть. Апелляция Морозова, рассмотренная в сентябре, была отклонена.

22 декабря 2016 года

Морозов в итоге добился сокращения своего срока заключения, его освободили из-под стражи и направили на родину. Горбачев мог быть освобожден до Нового года, однако принял решение остаться в тюрьме до января в знак солидарности с Еруновым.

18 января 2017 года

Ерунов и Горбачев вернулись в Москву. «Это лишь политика, доказательств не было», — объяснил случившееся во Франции Ерунов.

20 февраля 2018 года

Болельщик «Спартака» Павел Косов летел на матч Лиги Европы в Бильбао и был задержан на пересадке в Мюнхене. Косов был передан Франции по запросу французских властей и обвинен в причастности к беспорядкам на Евро-2016. Спустя несколько дней в аналогичную ситуацию попал другой болельщик красно-белых Михаил Ивкин. Оба были задержаны по делу о нанесении тяжких телесных повреждений британскому болельщику Эндрю Бечу, который получил серьезную черепно-мозговую травму и стал инвалидом.

1 февраля 2019 года

Почти через год после задержания обвинения Косову и Ивкину так и не были предъявлены. Болельщики «Спартака» начали сбор средств на услуги адвокатов.

28 марта 2019 года

Французский суд отклонил прошение Косова об освобождении и оставил его под стражей.

27 февраля 2020 года

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российские загранучреждения занимаются ситуацией с арестом болельщиков во Франции.

6 марта 2020 года

Россия призывала Францию не затягивать следствие по делу Ивкина и Косова.

18 ноября 2020 года

Глава Совета при Президенте России по правам человека Валерий Фадеев обратился к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и послу Франции в РФ Пьеру Леви с призывом разобраться в ситуации с арестом болельщиков.

7 декабря 2020 года

В Буше-дю-Рон начался суд над Ивкиным и Косовым. «Они были там, чтобы убить», — выступил на судебном заседании адвокат Оливье Розато, представляющий интересы Беча. Сам пострадавший отказался присутствовать на заседании, однако в ходе слушаний показания давал его сын, который в том же году вернулся на родину из Австралии, чтобы ухаживать за отцом.

11 декабря 2020 года

Обвинение в ходе процесса изменило точку зрения и разделило роль двух обвиняемых в нанесении побоев истцу. Французская прокуратура запросила пять лет тюремного заключения для Ивкина и от 14 до 15 лет в отношении Косова.

14 декабря 2020 года

Суд присяжных в городе Экс-ан-Прованс приговорил Ивкина и Косова к 3 и 10 годам тюрьмы соответственно. Ивкин выйдет на свободу уже в ближайшие дни, максимум через десять дней. Это обусловлено тем, что почти весь назначенный ему теперь судом срок он провел в предварительном заключении. Косов из зала суда вновь отправился в тюремную камеру.