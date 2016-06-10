Руни ответил на критику российских игроков

Капитан сборной Англии Уэйн Руни ответил на вопрос спецкора "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВА по поводу комментариев, сделанных игроками сборной России в его адрес. Ранее, в частности, Федор Смолов заявил, что форвард "Манчестер Юнайтед" "уже не тот".

- В сборной России популярно мнение, что Руни уже не тот. Об этом в частности говорили помощник главного тренера Сергей Балахнин, нападающий Федор Смолов и экс-капитан сборной Андрей Аршавин. Что скажете?

- У всех есть свое мнение. Я знаю, на что способен. Играю в футбол много лет, и делаю это хорошо. Я знаю, что мой стиль с годами поменялся. Но я думаю, что поменялся я в лучшую сторону. Конечно, все имеют право на свое мнение. Но для меня имеет значение мнение моих партнеров и моих тренеров. Свой ответ я в любом случае дам на футбольном поле.

Напомним, что поединок между командами Англии и России состоится завтра, начало - в 22.00 по московскому времени.