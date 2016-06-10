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Руни ответил на критику российских игроков

10 июня 2016, 19:15
Теги:
 
Харри КЕЙН, Уэйн РУНИ и Джейми ВАРДИ.Руни.net. Как остановить нападение сборной Англии

Капитан сборной Англии Уэйн Руни ответил на вопрос спецкора "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВА по поводу комментариев, сделанных игроками сборной России в его адрес. Ранее, в частности, Федор Смолов заявил, что форвард "Манчестер Юнайтед" "уже не тот".

- В сборной России популярно мнение, что Руни уже не тот. Об этом в частности говорили помощник главного тренера Сергей Балахнин, нападающий Федор Смолов и экс-капитан сборной Андрей Аршавин. Что скажете?

- У всех есть свое мнение. Я знаю, на что способен. Играю в футбол много лет, и делаю это хорошо. Я знаю, что мой стиль с годами поменялся. Но я думаю, что поменялся я в лучшую сторону. Конечно, все имеют право на свое мнение. Но для меня имеет значение мнение моих партнеров и моих тренеров. Свой ответ я в любом случае дам на футбольном поле.

Напомним, что поединок между командами Англии и России состоится завтра, начало - в 22.00 по московскому времени.

 

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Как закончится матч Euro-2016 Англия - Россия?
Крупной победой Англии
15.3%
Победой Англии с разностью в один-два мяча
39.7%
Результативной ничьей
17.5%
Нулевой ничьей
4.0%
Победой России с разностью в один-два мяча
18.9%
Крупной победой России
4.6%
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