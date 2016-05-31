Нецид - в заявке сборной Чехии на Euro-2016

Главный тренер сборной Чехии Павел Врба огласил список из 23 футболистов, которые попали в итоговую заявку команды на Euro-2016. В турнире примет участие экс-нападающий ЦСКА Томаш Нецид, а также экс-защитник "Спартака" Марек Сухи и бывший футболист "Москвы" Роман Хубник. Отметим, что Чехия проведет товарищеский матч в преддверии континентального первенства против сборной России. Игра состоится 1 июня в Инсбруке.

Полностью заявка Чехии выглядит следующим образом:

вратари: Петр Чех ("Арсенал", Англия), Томаш Вацлик ("Базель", Швейцария), Томаш Коубек ("Слован");

защитники: Теодор Гебреселассие ("Вердер", Германия), Роман Хубник, Давид Лимберски (оба – "Виктория"), Павел Кадержабек ("Хоффенхайм", Германия), Михал Кадлец ("Фенербахче", Турция), Томаш Сивок ("Бурсаспор", Турция), Марек Сухи ("Базель", Швейцария);

полузащитники: Владимир Дарида ("Герта", Германия), Боржек Дочкал, Ладислав Крейчи (оба – "Спарта"), Даниэл Коларж ("Виктория"), Давид Павелка ("Касымпаша", Турция), Ярослав Плашил ("Бордо", Франция), Томаш Росицки ("Арсенал", Англия);

нападающие: Иржи Скалак ("Брайтон энд Хоув Альбион", Англия), Йозеф Шурал, Давид Лафата (оба – "Спарта"), Томаш Нецид ("Бурсаспор", Турция), Патрик Шик ("Богемианс"), Милан Шкода ("Славия").

Чехи сыграют на чемпионате Европы в группе D с Испанией, Турцией и Хорватией.