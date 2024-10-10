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10 октября, 19:00

Партнер Эриксена по «МЮ» почувствовал себя плохо во время матча. У Мазрауи обнаружили сердечную аритмию

Защитник «МЮ» Мазрауи перенес операцию из-за проблем с сердцем
Роман Кольцов
Корреспондент
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Нуссаир Мазрауи.
Фото Reuters
Неприятная тенденция в современном футболе.

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Марокко Нуссаир Мазрауи выбыл из строя на несколько недель. На днях игрок перенес операцию на сердце после жалоб на учащенное сердцебиение, сообщает Daily Mail.

Почувствовал себя плохо

В воскресенье, 6 октября, футболиста заменили во время матча 7-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (0:0). После игры главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг сообщил, что Мазрауи почувствовал себя плохо и не смог продолжить встречу.

«Нам пришлось заменить его в перерыве. Я не могу сейчас сказать вам, в чем проблема. Клуб сообщит новости после осмотра врачей», — говорил тен Хаг журналистам.

Медобследование выявило у Нуссаира сердечную аритмию. Источники в клубе сообщили, что никакой чрезвычайной ситуации и паники не было — все прошло в спокойном режиме. Защитник успешно перенес операцию.

Ожидается, что 26-летний марокканец будет готов вернуться на поле через несколько недель.

Нуссаир Мазрауи (справа) в матче с «Астон Виллой».
Фото Global Look Press

Как Мазрауи выступает в этом сезоне

Нуссаир перешел в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом из «Баварии». Сумма трансфера, по данным Transfermarkt, составила 15 миллионов евро. Контракт с футболистом рассчитан до 2028-го с опцией продления еще на год.

Мазрауи принял участие в 10 встречах за манкунианцев в этом сезоне, отметившись одной результативной передачей. Марокканец является твердым игроком основы, лишь одну встречу он не начинал в старте — против «Барнсли» (7:0) в Кубке лиги.

Нуссаир Мазрауи, Гарри Магуайр и Кристиан Эриксен.
Фото Reuters

Не первый случай

Проблемы с сердцем стали распространенной проблемой среди футболистов в последние годы: от них страдали такие звезды, как Кристиан Эриксен и Серхио Агуэро.

Датчанину — одноклубнику Мазрауи — после потери сознания на Евро-2020 был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор. Это устройство, которое необходимо для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца. С ним же выступает и защитник «Жироны» Дэйли Блинд.

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У Агуэро диагностировали сердечную аритмию после того, как он почувствовал боль в груди во время своего первого выхода в стартовом составе за «Барселону» в 2021 году. Тогда нападающему потребовалась медицинская помощь — он жаловался на головокружение и одышку.

Первоначально аргентинцу было рекомендовано отдохнуть от футбола три месяца, но он решил объявить о завершении карьеры.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Нуссаир Мазрауи
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