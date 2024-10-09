Экс-игрок «МЮ» едва не лишился пальца при мытье посуды. Спасла вовремя проведенная операция

Нелепый инцидент.

Защитник «Ипсвича» Аксель Туанзебе чуть не остался без большого пальца на руке в результате несчастного случая на кухне, сообщает Daily Mail.

Что произошло

По данным Daily Mail, на прошлой неделе 26-летний футболист разбил стакан во время мытья посуды, и один из осколков нанес ему глубокую рану. Были опасения, что Аксель может лишиться большого пальца, однако этого удалось избежать благодаря успешно проведенной экстренной операции.

5 октября игрок пропустил матч седьмого тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:4). Главный тренер команды Киран Маккенна тогда заявил, что Туанзебе не вышел на поле, поскольку перенес операцию на руке и выбыл как минимум на полмесяца.

«Его не будет в составе, так что нам придется адаптироваться и перегруппироваться как команде. Честно говоря, мы не знаем точный срок возвращения. Это займет не пару недель, скорее всего, больше, но мы все еще обсуждаем с медиками, как быстрее его вернуть», — говорил Маккенна журналистам.

Травма Акселя — это огромная потеря для «Ипсвича», поскольку он впечатляюще начал сезон. Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер, например, хвалил его и команду после ничьей (0:0) в четвертом туре.

После международной паузы «Ипсвич» сыграет против «Эвертона» 19 октября, и нет уверенности, что Туанзебе успеет залечить палец к матчу.

Аксель Туанзебе в «Манчестер Юнайтед». Фото Global Look Press

Как выступает Туанзебе

Аксель является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Он провел за манкунианцев 37 матчей, не отметившись результативными действиями. Также поиграл в аренде в «Наполи», «Астон Вилле» и «Сток Сити».

В сентябре 2023 года Туанзебе подписал контракт с «Ипсвичем» на правах свободного агента и помог новому клубу выйти из чемпионшипа, а в нынешнем сезоне стал твердым игроком стартового состава, проведя в АПЛ шесть встреч.

Туанзебе играет за сборную Демократической Республики Конго — 6 июня 2024-го он дебютировал за национальную команду в игре против Сенегала (1:1).

Аксель Туанзебе (справа). Фото Global Look Press

Не первая курьезная травма в Англии

Надо отметить, что в Англии в новом сезоне это уже вторая травма, полученная футболистом буквально на ровном месте. В начале сентября нападающий английского «Болтона» Виктор Адебойеджо выбыл из строя после того, как очень сильно чихнул. Это усугубило ранее полученную травму спины. Кроме того, врачи подозревают у футболиста трещину (!) в одном из ребер.

«Виктор смачно чихнул. Он мощный парень, и чих у него тоже мощный», — шутил при общении с журналистами главный тренер команды Иэн Иветт.