Экс-игрок «МЮ» едва не лишился пальца при мытье посуды. Спасла вовремя проведенная операция
Защитник «Ипсвича» Аксель Туанзебе чуть не остался без большого пальца на руке в результате несчастного случая на кухне, сообщает Daily Mail.
Что произошло
По данным Daily Mail, на прошлой неделе 26-летний футболист разбил стакан во время мытья посуды, и один из осколков нанес ему глубокую рану. Были опасения, что Аксель может лишиться большого пальца, однако этого удалось избежать благодаря успешно проведенной экстренной операции.
5 октября игрок пропустил матч седьмого тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:4). Главный тренер команды Киран Маккенна тогда заявил, что Туанзебе не вышел на поле, поскольку перенес операцию на руке и выбыл как минимум на полмесяца.
«Его не будет в составе, так что нам придется адаптироваться и перегруппироваться как команде. Честно говоря, мы не знаем точный срок возвращения. Это займет не пару недель, скорее всего, больше, но мы все еще обсуждаем с медиками, как быстрее его вернуть», — говорил Маккенна журналистам.
Травма Акселя — это огромная потеря для «Ипсвича», поскольку он впечатляюще начал сезон. Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер, например, хвалил его и команду после ничьей (0:0) в четвертом туре.
После международной паузы «Ипсвич» сыграет против «Эвертона» 19 октября, и нет уверенности, что Туанзебе успеет залечить палец к матчу.
Как выступает Туанзебе
Аксель является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Он провел за манкунианцев 37 матчей, не отметившись результативными действиями. Также поиграл в аренде в «Наполи», «Астон Вилле» и «Сток Сити».
В сентябре 2023 года Туанзебе подписал контракт с «Ипсвичем» на правах свободного агента и помог новому клубу выйти из чемпионшипа, а в нынешнем сезоне стал твердым игроком стартового состава, проведя в АПЛ шесть встреч.
Туанзебе играет за сборную Демократической Республики Конго — 6 июня 2024-го он дебютировал за национальную команду в игре против Сенегала (1:1).
Не первая курьезная травма в Англии
Надо отметить, что в Англии в новом сезоне это уже вторая травма, полученная футболистом буквально на ровном месте. В начале сентября нападающий английского «Болтона» Виктор Адебойеджо выбыл из строя после того, как очень сильно чихнул. Это усугубило ранее полученную травму спины. Кроме того, врачи подозревают у футболиста трещину (!) в одном из ребер.
«Виктор смачно чихнул. Он мощный парень, и чих у него тоже мощный», — шутил при общении с журналистами главный тренер команды Иэн Иветт.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|7
|6
|0
|1
|13-2
|18
|
2
|Ман. Сити
|7
|5
|2
|0
|17-8
|17
|
3
|Арсенал
|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|
4
|Челси
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|
5
|Астон Вилла
|7
|4
|2
|1
|12-9
|14
|
6
|Брайтон
|7
|3
|3
|1
|13-10
|12
|
7
|Ньюкасл
|7
|3
|3
|1
|8-7
|12
|
8
|Фулхэм
|7
|3
|2
|2
|10-8
|11
|
9
|Тоттенхэм
|7
|3
|1
|3
|14-8
|10
|
10
|Нот. Форест
|7
|2
|4
|1
|7-6
|10
|
11
|Брентфорд
|7
|3
|1
|3
|13-13
|10
|
12
|Вест Хэм
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
13
|Борнмут
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|
14
|МЮ
|7
|2
|2
|3
|5-8
|8
|
15
|Лестер
|7
|1
|3
|3
|9-12
|6
|
16
|Эвертон
|7
|1
|2
|4
|7-15
|5
|
17
|Ипсвич
|7
|0
|4
|3
|6-14
|4
|
18
|Кр. Пэлас
|7
|0
|3
|4
|5-10
|3
|
19
|Саутгемптон
|7
|0
|1
|6
|4-15
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|7
|0
|1
|6
|9-21
|1
|19.10
|14:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
|19.10
|17:00
|
Фулхэм – Астон Вилла
|- : -
|19.10
|17:00
|
Ипсвич – Эвертон
|- : -
|19.10
|17:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
|19.10
|17:00
|
Ньюкасл – Брайтон
|- : -
|19.10
|17:00
|
Саутгемптон – Лестер
|- : -
|19.10
|19:30
|
Борнмут – Арсенал
|- : -
|20.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|- : -
|20.10
|18:30
|
Ливерпуль – Челси
|- : -
|21.10
|22:00
|
Нот. Форест – Кр. Пэлас
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|5
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|5
|1
|1