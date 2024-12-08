Шоу Кукурельи: подарил два гола «Тоттенхэму», переобулся, сделал ассист, а затем выкинул старые бутсы
«Челси» в 15-м туре АПЛ обыграл «Тоттенхэм» (4:3). Матч для синих начался с двух быстрых пропущенных мячей — оба привез защитник Марк Кукурелья. После ошибок испанец сменил бутсы, а проблемную обувь выкинул после игры. В свежих бутсах Кукурелья сразу же отдал голевую передачу, с которой начался камбэк «Челси».
Кукурелья привез два гола за 11 минут
Первая ошибка испанца случилась на пятой минуте — центральный защитник Леви Колвилл отпасовал на Кукурелью, которого слегка поддавливал Бреннан Джонсон из «Тоттенхэма». Игроки находились в районе центрального круга, а позади них осталось огромное свободное пространство. Марк неожиданно поскользнулся и подарил мяч Джонсону — вингер «шпор» добежал практически до штрафной «Челси» и точно прострелил на Доменика Соланке, открывшего счет.
Спустя всего шесть минут Кукурелья допустил вторую результативную ошибку — снова потерял равновесие в ответственный момент. Испанец попал под давление Джонсона и потерял мяч неподалеку от своей штрафной. «Шпоры» опять хладнокровно наказали соперника за оплошность, а атаку завершил Деян Кулусевски мощным выстрелом примерно с границы штрафной площади.
Ошибки испанца не помешали «Челси» победить
Два привоза за 11 минут — слишком много, чтобы никак на это не реагировать. Марк быстро сделал выводы и переобулся. Видимо, проблема крылась в бутсах, из-за которых испанец постоянно поскальзывался. Замена обуви помогла — Кукурелья крепко держался на ногах, а на 17-й минуте даже выкатил голевую передачу на Джейдона Санчо, который забивает уже во втором туре подряд. Защитник нашел Санчо на фланге, а англичанин неотразимо выстрелил из-за штрафной.
Далее игра шла так же весело — команды на двоих заколотили семь мячей, а сильнее оказался «Челси» (4:3), так что ошибки Кукурельи не повлияли на результат. Во втором тайме Коул Палмер оформил дубль с пенальти, а Энцо Фернандес добавил один мяч с игры, обеспечив синим три очка. Сон Хын Мин в компенсированное время сократил отставание «шпор» до минимума, но времени на спасение уже не было.
Благодаря ничьей «Арсенала» в дерби с «Фулхэмом» (1:1) «Челси» вышел на чистое второе место — отставание от «Ливерпуля» составляет четыре очка, но у красных есть игра в запасе. «Тоттенхэм» остался на 11-й строчке — команда Ангелоса Постекоглу набрала 20 очков за 15 туров.
Действия Кукурельи разлетелись на мемы
В соцсетях очень быстро отреагировали на привозы Кукурельи. Многие сравнивали испанца со Стивеном Джеррардом, чье поскальзывание в игре с «Челси» стоило «Ливерпулю» чемпионства в сезоне-2013/14.
Сам защитник тоже с юмором отреагировал на ошибки. После матча выкинул проблемные бутсы в мусорку и извинился перед фанатами синих — этим он поделился в соцсетях.
Однако не все добродушно посмеялись над привозами испанца — экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал Кукурелью в эфире Sky Sports. «Кукурелья идет на скамейку, не вини никого — ты сам виноват, сынок! Абсолютное школярство. Стыдно. Он снова поскользнулся. Посмотрите, как он пожимает плечами. Он что, не заметил этого (проблем со сцеплением. — Прим. «СЭ») на разминке?» — не понимал Джейми.
В этом сезоне 26-летний испанец — основной левый защитник синих. Он сыграл в 16 матчах во всех турнирах, а в игре против «Тоттенхэма» отметился первым результативным действием.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|14
|11
|2
|1
|29-11
|35
|
2
|Челси
|15
|9
|4
|2
|35-18
|31
|
3
|Арсенал
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ман. Сити
|15
|8
|3
|4
|27-21
|27
|
5
|Нот. Форест
|15
|7
|4
|4
|19-18
|25
|
6
|Астон Вилла
|15
|7
|4
|4
|23-23
|25
|
7
|Брайтон
|15
|6
|6
|3
|25-22
|24
|
8
|Борнмут
|15
|7
|3
|5
|23-20
|24
|
9
|Брентфорд
|15
|7
|2
|6
|31-28
|23
|
10
|Фулхэм
|15
|6
|5
|4
|22-20
|23
|
11
|Тоттенхэм
|15
|6
|2
|7
|31-19
|20
|
12
|Ньюкасл
|15
|5
|5
|5
|19-21
|20
|
13
|МЮ
|15
|5
|4
|6
|19-18
|19
|
14
|Вест Хэм
|14
|4
|3
|7
|18-27
|15
|
15
|Эвертон
|14
|3
|5
|6
|14-21
|14
|
16
|Лестер
|15
|3
|5
|7
|21-30
|14
|
17
|Кр. Пэлас
|15
|2
|7
|6
|14-20
|13
|
18
|Ипсвич
|15
|1
|6
|8
|14-27
|9
|
19
|Вулверхэмптон
|14
|2
|3
|9
|22-36
|9
|
20
|Саутгемптон
|15
|1
|2
|12
|11-31
|5
|7.12
|18:00
|
Астон Вилла – Саутгемптон
|1 : 0
|7.12
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|4 : 2
|7.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Ман. Сити
|2 : 2
|7.12
|20:30
|
МЮ – Нот. Форест
|2 : 3
|8.12
|17:00
|
Фулхэм – Арсенал
|1 : 1
|8.12
|17:00
|
Ипсвич – Борнмут
|1 : 2
|8.12
|17:00
|
Лестер – Брайтон
|2 : 2
|8.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Челси
|3 : 4
|9.12
|23:00
|
Вест Хэм – Вулверхэмптон
|- : -
|25.05
|00:00
|
Эвертон – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Амад Диалло
Манчестер Юнайтед
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|13
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|12
|1
|3