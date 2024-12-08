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Шоу Кукурельи: подарил два гола «Тоттенхэму», переобулся, сделал ассист, а затем выкинул старые бутсы

Защитник «Челси» Кукурелья «привез» два гола за тайм в матче с «Тоттенхэмом»
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Защитник «Челси» Марк Кукурелья.
Фото Reuters
Ошибки испанца не помешали «Челси» победить.

«Челси» в 15-м туре АПЛ обыграл «Тоттенхэм» (4:3). Матч для синих начался с двух быстрых пропущенных мячей — оба привез защитник Марк Кукурелья. После ошибок испанец сменил бутсы, а проблемную обувь выкинул после игры. В свежих бутсах Кукурелья сразу же отдал голевую передачу, с которой начался камбэк «Челси».

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
08 дек, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
3:4
Челси

Кукурелья привез два гола за 11 минут

Первая ошибка испанца случилась на пятой минуте — центральный защитник Леви Колвилл отпасовал на Кукурелью, которого слегка поддавливал Бреннан Джонсон из «Тоттенхэма». Игроки находились в районе центрального круга, а позади них осталось огромное свободное пространство. Марк неожиданно поскользнулся и подарил мяч Джонсону — вингер «шпор» добежал практически до штрафной «Челси» и точно прострелил на Доменика Соланке, открывшего счет.

Спустя всего шесть минут Кукурелья допустил вторую результативную ошибку — снова потерял равновесие в ответственный момент. Испанец попал под давление Джонсона и потерял мяч неподалеку от своей штрафной. «Шпоры» опять хладнокровно наказали соперника за оплошность, а атаку завершил Деян Кулусевски мощным выстрелом примерно с границы штрафной площади.

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Ошибки испанца не помешали «Челси» победить

Два привоза за 11 минут — слишком много, чтобы никак на это не реагировать. Марк быстро сделал выводы и переобулся. Видимо, проблема крылась в бутсах, из-за которых испанец постоянно поскальзывался. Замена обуви помогла — Кукурелья крепко держался на ногах, а на 17-й минуте даже выкатил голевую передачу на Джейдона Санчо, который забивает уже во втором туре подряд. Защитник нашел Санчо на фланге, а англичанин неотразимо выстрелил из-за штрафной.

Далее игра шла так же весело — команды на двоих заколотили семь мячей, а сильнее оказался «Челси» (4:3), так что ошибки Кукурельи не повлияли на результат. Во втором тайме Коул Палмер оформил дубль с пенальти, а Энцо Фернандес добавил один мяч с игры, обеспечив синим три очка. Сон Хын Мин в компенсированное время сократил отставание «шпор» до минимума, но времени на спасение уже не было.

Благодаря ничьей «Арсенала» в дерби с «Фулхэмом» (1:1) «Челси» вышел на чистое второе место — отставание от «Ливерпуля» составляет четыре очка, но у красных есть игра в запасе. «Тоттенхэм» остался на 11-й строчке — команда Ангелоса Постекоглу набрала 20 очков за 15 туров.

Действия Кукурельи разлетелись на мемы

В соцсетях очень быстро отреагировали на привозы Кукурельи. Многие сравнивали испанца со Стивеном Джеррардом, чье поскальзывание в игре с «Челси» стоило «Ливерпулю» чемпионства в сезоне-2013/14.

Сам защитник тоже с юмором отреагировал на ошибки. После матча выкинул проблемные бутсы в мусорку и извинился перед фанатами синих — этим он поделился в соцсетях.

Однако не все добродушно посмеялись над привозами испанца — экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал Кукурелью в эфире Sky Sports. «Кукурелья идет на скамейку, не вини никого — ты сам виноват, сынок! Абсолютное школярство. Стыдно. Он снова поскользнулся. Посмотрите, как он пожимает плечами. Он что, не заметил этого (проблем со сцеплением. — Прим. «СЭ») на разминке?» — не понимал Джейми.

В этом сезоне 26-летний испанец — основной левый защитник синих. Он сыграл в 16 матчах во всех турнирах, а в игре против «Тоттенхэма» отметился первым результативным действием.

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 14 11 2 1 29-11 35
2
 Челси 15 9 4 2 35-18 31
3
 Арсенал 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ман. Сити 15 8 3 4 27-21 27
5
 Нот. Форест 15 7 4 4 19-18 25
6
 Астон Вилла 15 7 4 4 23-23 25
7
 Брайтон 15 6 6 3 25-22 24
8
 Борнмут 15 7 3 5 23-20 24
9
 Брентфорд 15 7 2 6 31-28 23
10
 Фулхэм 15 6 5 4 22-20 23
11
 Тоттенхэм 15 6 2 7 31-19 20
12
 Ньюкасл 15 5 5 5 19-21 20
13
 МЮ 15 5 4 6 19-18 19
14
 Вест Хэм 14 4 3 7 18-27 15
15
 Эвертон 14 3 5 6 14-21 14
16
 Лестер 15 3 5 7 21-30 14
17
 Кр. Пэлас 15 2 7 6 14-20 13
18
 Ипсвич 15 1 6 8 14-27 9
19
 Вулверхэмптон 14 2 3 9 22-36 9
20
 Саутгемптон 15 1 2 12 11-31 5
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38 тур
7.12 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 1 : 0
7.12 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 4 : 2
7.12 18:00
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 2 : 2
7.12 20:30
МЮ – Нот. Форест
 2 : 3
8.12 17:00
Фулхэм – Арсенал
 1 : 1
8.12 17:00
Ипсвич – Борнмут
 1 : 2
8.12 17:00
Лестер – Брайтон
 2 : 2
8.12 19:30
Тоттенхэм – Челси
 3 : 4
9.12 23:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 - : -
25.05 00:00
Эвертон – Ливерпуль
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Амад Диалло

Амад Диалло

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 13 1 4
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Эвертон

 12 1 3
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