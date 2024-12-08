Шоу Кукурельи: подарил два гола «Тоттенхэму», переобулся, сделал ассист, а затем выкинул старые бутсы

Ошибки испанца не помешали «Челси» победить.

«Челси» в 15-м туре АПЛ обыграл «Тоттенхэм» (4:3). Матч для синих начался с двух быстрых пропущенных мячей — оба привез защитник Марк Кукурелья. После ошибок испанец сменил бутсы, а проблемную обувь выкинул после игры. В свежих бутсах Кукурелья сразу же отдал голевую передачу, с которой начался камбэк «Челси».

Кукурелья привез два гола за 11 минут

Первая ошибка испанца случилась на пятой минуте — центральный защитник Леви Колвилл отпасовал на Кукурелью, которого слегка поддавливал Бреннан Джонсон из «Тоттенхэма». Игроки находились в районе центрального круга, а позади них осталось огромное свободное пространство. Марк неожиданно поскользнулся и подарил мяч Джонсону — вингер «шпор» добежал практически до штрафной «Челси» и точно прострелил на Доменика Соланке, открывшего счет.

Спустя всего шесть минут Кукурелья допустил вторую результативную ошибку — снова потерял равновесие в ответственный момент. Испанец попал под давление Джонсона и потерял мяч неподалеку от своей штрафной. «Шпоры» опять хладнокровно наказали соперника за оплошность, а атаку завершил Деян Кулусевски мощным выстрелом примерно с границы штрафной площади.

Ошибки испанца не помешали «Челси» победить

Два привоза за 11 минут — слишком много, чтобы никак на это не реагировать. Марк быстро сделал выводы и переобулся. Видимо, проблема крылась в бутсах, из-за которых испанец постоянно поскальзывался. Замена обуви помогла — Кукурелья крепко держался на ногах, а на 17-й минуте даже выкатил голевую передачу на Джейдона Санчо, который забивает уже во втором туре подряд. Защитник нашел Санчо на фланге, а англичанин неотразимо выстрелил из-за штрафной.

Далее игра шла так же весело — команды на двоих заколотили семь мячей, а сильнее оказался «Челси» (4:3), так что ошибки Кукурельи не повлияли на результат. Во втором тайме Коул Палмер оформил дубль с пенальти, а Энцо Фернандес добавил один мяч с игры, обеспечив синим три очка. Сон Хын Мин в компенсированное время сократил отставание «шпор» до минимума, но времени на спасение уже не было.

Благодаря ничьей «Арсенала» в дерби с «Фулхэмом» (1:1) «Челси» вышел на чистое второе место — отставание от «Ливерпуля» составляет четыре очка, но у красных есть игра в запасе. «Тоттенхэм» остался на 11-й строчке — команда Ангелоса Постекоглу набрала 20 очков за 15 туров.

Действия Кукурельи разлетелись на мемы

В соцсетях очень быстро отреагировали на привозы Кукурельи. Многие сравнивали испанца со Стивеном Джеррардом, чье поскальзывание в игре с «Челси» стоило «Ливерпулю» чемпионства в сезоне-2013/14.

Сам защитник тоже с юмором отреагировал на ошибки. После матча выкинул проблемные бутсы в мусорку и извинился перед фанатами синих — этим он поделился в соцсетях.

Однако не все добродушно посмеялись над привозами испанца — экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал Кукурелью в эфире Sky Sports. «Кукурелья идет на скамейку, не вини никого — ты сам виноват, сынок! Абсолютное школярство. Стыдно. Он снова поскользнулся. Посмотрите, как он пожимает плечами. Он что, не заметил этого (проблем со сцеплением. — Прим. «СЭ») на разминке?» — не понимал Джейми.

В этом сезоне 26-летний испанец — основной левый защитник синих. Он сыграл в 16 матчах во всех турнирах, а в игре против «Тоттенхэма» отметился первым результативным действием.