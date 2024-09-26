На скамейку «Арсенала» попал вратарь с русскими корнями. Он говорит по-русски, но играет за Колумбию
«Арсенал» стартовал в Кубке лиги уверенной победой над «Болтоном» (5:1) из третьего дивизиона. Микель Артета проверил в игре молодых футболистов, а 18-летний голкипер Алексей Рохас впервые попал в заявку «канониров». Он выступает за Колумбию, но имеет русские корни.
Кто такой Алексей Рохас
Алексей родился в городе Базилдон неподалеку от Лондона: его мать из России, а отец — колумбиец. Футболист носит двойную фамилию Рохас Федорущенко и говорит на трех языках — испанском, русском и английском. В 2021 году в интервью «СЭ» он признавался, что в России бывал чаще, чем в Колумбии, а в Челябинске у него живут родственники. Также он отправлял свое резюме в РФС — просмотру в России помешал локдаун.
18-летний голкипер выступает за команду «Арсенала» U21. «Канониры» перехватили Алексея в 2019 году, когда ему было всего 13 лет. До этого он занимался в футбольных центрах «Норвича», «Кристал Пэлас», «Челси» и «Уотфорда». Рохас имеет право выступать за три сборные — Колумбии, России и Англии. Однако пока он сыграл только за колумбийскую сборную U20 в четырех матчах.
«Тут в 15-16 лет стараются пригласить и посмотреть как можно больше разных кандидатов со всей страны. А уже в 17 лет создают основную команду для чемпионатов Европы и мира. Но просмотр никогда не прекращается — следят за тем, как ты играешь в клубе», — говорил Рохас о связи с английской сборной.
Как прошел матч
«Арсенал» разгромил «Болтон» (5:1), Федорущенко на поле не появился. Весь матч в воротах отыграл юный Джек Портер — в возрасте 16 лет и 72 дней он стал самым молодым игроком стартового состава в истории клуба. Голкипер выступает за команды U18 и U21 и уже попадал в заявку «канониров» на игру Лиги чемпионов с «Аталантой» (0:0).
Артета попробовал нескольких молодых футболистов. Помимо Портера, особенно выделился 17-летний Итан Нванери — он оформил дубль. Среди всех бомбардиров клуба в XXI веке моложе него оказались только Сеск Фабрегас, Джек Уилшер и Артуро Луполи. Еще в основе оказались 18-летние Джош Николс и Майлз Льюис-Скелли, на замену вышли их ровесники Мальдини Кацурри и Исмил Кабия. Также дебютным голом за «канониров» отметился пришедший летом Рахим Стерлинг.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|5
|4
|1
|0
|13-5
|13
|
2
|Ливерпуль
|5
|4
|0
|1
|10-1
|12
|
3
|Астон Вилла
|5
|4
|0
|1
|10-7
|12
|
4
|Арсенал
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|
5
|Челси
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|
6
|Ньюкасл
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|
7
|Брайтон
|5
|2
|3
|0
|8-4
|9
|
8
|Нот. Форест
|5
|2
|3
|0
|6-4
|9
|
9
|Фулхэм
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|
10
|Тоттенхэм
|5
|2
|1
|2
|9-5
|7
|
11
|МЮ
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
12
|Брентфорд
|5
|2
|0
|3
|7-9
|6
|
13
|Борнмут
|5
|1
|2
|2
|5-8
|5
|
14
|Вест Хэм
|5
|1
|1
|3
|5-9
|4
|
15
|Лестер
|5
|0
|3
|2
|6-8
|3
|
16
|Кр. Пэлас
|5
|0
|3
|2
|4-7
|3
|
17
|Ипсвич
|5
|0
|3
|2
|3-8
|3
|
18
|Саутгемптон
|5
|0
|1
|4
|2-9
|1
|
19
|Вулверхэмптон
|5
|0
|1
|4
|5-14
|1
|
20
|Эвертон
|5
|0
|1
|4
|5-14
|1
|28.09
|14:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|- : -
|28.09
|17:00
|
Арсенал – Лестер
|- : -
|28.09
|17:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|- : -
|28.09
|17:00
|
Челси – Брайтон
|- : -
|28.09
|17:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|28.09
|17:00
|
Нот. Форест – Фулхэм
|- : -
|28.09
|19:30
|
Вулверхэмптон – Ливерпуль
|- : -
|29.09
|16:00
|
Ипсвич – Астон Вилла
|- : -
|29.09
|18:30
|
МЮ – Тоттенхэм
|- : -
|30.09
|22:00
|
Борнмут – Саутгемптон
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Луис Диас
Ливерпуль
|5
|
|
Николас Джексон
Челси
|4
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|5
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|3
|1
|1
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|3
|1
|0