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На скамейку «Арсенала» попал вратарь с русскими корнями. Он говорит по-русски, но играет за Колумбию

Вратарь с русскими корнями впервые попал в заявку «Арсенала»
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Алексей Рохас.
Фото соцсети
Но в основе вышел еще более молодой вратарь.
Англия. Кубок лиги. 1/16 финала
25 сент, 21:45. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
5:1
Болтон Уондерерс

«Арсенал» стартовал в Кубке лиги уверенной победой над «Болтоном» (5:1) из третьего дивизиона. Микель Артета проверил в игре молодых футболистов, а 18-летний голкипер Алексей Рохас впервые попал в заявку «канониров». Он выступает за Колумбию, но имеет русские корни.

Кто такой Алексей Рохас

Алексей родился в городе Базилдон неподалеку от Лондона: его мать из России, а отец — колумбиец. Футболист носит двойную фамилию Рохас Федорущенко и говорит на трех языках — испанском, русском и английском. В 2021 году в интервью «СЭ» он признавался, что в России бывал чаще, чем в Колумбии, а в Челябинске у него живут родственники. Также он отправлял свое резюме в РФС — просмотру в России помешал локдаун.

Алексей Рохас Федорущенко. В лондонском «Арсенале» есть вратарь для сборной России. Пока он выступает за... Колумбию

18-летний голкипер выступает за команду «Арсенала» U21. «Канониры» перехватили Алексея в 2019 году, когда ему было всего 13 лет. До этого он занимался в футбольных центрах «Норвича», «Кристал Пэлас», «Челси» и «Уотфорда». Рохас имеет право выступать за три сборные — Колумбии, России и Англии. Однако пока он сыграл только за колумбийскую сборную U20 в четырех матчах.

«Тут в 15-16 лет стараются пригласить и посмотреть как можно больше разных кандидатов со всей страны. А уже в 17 лет создают основную команду для чемпионатов Европы и мира. Но просмотр никогда не прекращается — следят за тем, как ты играешь в клубе», — говорил Рохас о связи с английской сборной.

Джек Портер.
Фото AFP

Как прошел матч

«Арсенал» разгромил «Болтон» (5:1), Федорущенко на поле не появился. Весь матч в воротах отыграл юный Джек Портер — в возрасте 16 лет и 72 дней он стал самым молодым игроком стартового состава в истории клуба. Голкипер выступает за команды U18 и U21 и уже попадал в заявку «канониров» на игру Лиги чемпионов с «Аталантой» (0:0).

Артета попробовал нескольких молодых футболистов. Помимо Портера, особенно выделился 17-летний Итан Нванери — он оформил дубль. Среди всех бомбардиров клуба в XXI веке моложе него оказались только Сеск Фабрегас, Джек Уилшер и Артуро Луполи. Еще в основе оказались 18-летние Джош Николс и Майлз Льюис-Скелли, на замену вышли их ровесники Мальдини Кацурри и Исмил Кабия. Также дебютным голом за «канониров» отметился пришедший летом Рахим Стерлинг.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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 Ман. Сити 5 4 1 0 13-5 13
2
 Ливерпуль 5 4 0 1 10-1 12
3
 Астон Вилла 5 4 0 1 10-7 12
4
 Арсенал 5 3 2 0 8-3 11
5
 Челси 5 3 1 1 11-5 10
6
 Ньюкасл 5 3 1 1 7-6 10
7
 Брайтон 5 2 3 0 8-4 9
8
 Нот. Форест 5 2 3 0 6-4 9
9
 Фулхэм 5 2 2 1 7-5 8
10
 Тоттенхэм 5 2 1 2 9-5 7
11
 МЮ 5 2 1 2 5-5 7
12
 Брентфорд 5 2 0 3 7-9 6
13
 Борнмут 5 1 2 2 5-8 5
14
 Вест Хэм 5 1 1 3 5-9 4
15
 Лестер 5 0 3 2 6-8 3
16
 Кр. Пэлас 5 0 3 2 4-7 3
17
 Ипсвич 5 0 3 2 3-8 3
18
 Саутгемптон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Вулверхэмптон 5 0 1 4 5-14 1
20
 Эвертон 5 0 1 4 5-14 1
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Челси – Брайтон
 - : -
28.09 17:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
28.09 17:00
Нот. Форест – Фулхэм
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Луис Диас

Ливерпуль

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Николас Джексон

Челси

 4
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 5
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

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