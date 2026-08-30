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Вратарь Эмилиано Мартинес перешел в Челси из Астон Виллы 30 августа 2026: сумма трансфера и слова аргентинца

«Челси» купил Мартинеса у «Астон Виллы». Лондонцы устали от чехарды с вратарями?

Вратарь Эмилиано Мартинес перешел в «Челси» из «Астон Виллы»
Максим Клементьев
Эмилиано Мартинес.
Фото Getty Images
Аргентинец готов дебютировать сразу — в день объявления о трансфере.

Победитель чемпионата мира 2022 года в составе сборной Аргентины Эмилиано Мартинес покинул «Астон Виллу». 33-летний вратарь перешел в «Челси», подписав с лондонцами контракт на три года.

«Не могу дождаться шанса дебютировать»

О трансфере официально сообщили 30 августа. По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки составила 7,5 миллиона фунтов (8,7 миллиона евро).

«Я в восторге. Для меня и всей моей семьи решение о переходе в «Челси» было максимально простым. Я на седьмом небе от счастья», — приводит пресс-служба синих слова Эмилиано.

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Как отмечает The Guardian, у футболиста были и другие предложения, однако он выразил желание играть именно под руководством Хаби Алонсо.

«Хочу добиться успеха. Планирую именно это привнести в команду, ведь она способна выигрывать титулы. Думаю, у нас получится удачное сочетание. Не могу дождаться шанса дебютировать», — добавил Мартинес.

Шанс дебютировать появится прямо в день объявления о трансфере: 30 августа «Челси» сыграет во втором туре АПЛ против «Брайтона». По информации журналиста Кирана Гилла, лондонцы заявили Эмилиано еще несколько дней назад — бумаги стороны оформили заранее, но пресс-релиз о самом переходе придержали.

Фото ФК «Челси»

Трансферная сага завершилась

Мартинес на протяжении последних сезонов был близок к уходу из «Астон Виллы». Прошлым летом, например, СМИ писали о том, что аргентинец согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед». Но клубы так и не смогли договориться между собой.

Нынешнее трансферное окно практически полностью прошло под девизом: «Мартинес вот-вот окажется в «Ювентусе». Переход сорвался только в середине августа. По данным The Athletic, руководство бирмингемцев не устроил оффер «старой синьоры».

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Однако есть и более экзотичная версия. Как уверяет TyC Sports, Эмилиано не оказался в «Юве» из-за неспортивных причин. Но сейчас уже это мало кого волнует. Мартинес — игрок «Челси» и его задачей станет укрепление своих позиций в новом клубе. Судя по всему, он с ходу станет основным, вытеснив испанца Роберта Санчеса.

«Эми гораздо сильнее Санчеса. Даже на нынешнем этапе его карьеры я выберу его десять раз из десяти. Это даже не обсуждается», — подчеркнул в эфире ESPN бывший вратарь АПЛ Шака Хислоп.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 2-й тур.
30 августа, 16:00. Стэмфорд Бридж (Лондон)
Челси
4:3
Брайтон

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ФК Астон Вилла
ФК Челси
Эмилиано Мартинес
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0:5 в первых двух турах АПЛ у «Тоттенхэма». Этим летом он потратил 355 миллионов евро на новичков
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Халл Сити 2 2 0 0 3-0 6
2
 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
3
 Челси 2 2 0 0 7-5 6
4
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-2 6
5
 Брентфорд 2 1 1 0 4-1 4
6
 Лидс 2 1 1 0 2-1 4
7
 Эвертон 2 1 1 0 3-1 4
8
 Ньюкасл 2 1 1 0 4-2 4
9
 МЮ 2 1 0 1 5-4 3
10
 Ипсвич 2 1 0 1 4-6 3
11
 Брайтон 2 1 0 1 7-4 3
12
 Сандерленд 2 1 0 1 2-2 3
13
 Ливерпуль 2 0 2 0 4-4 2
14
 Нот. Форест 2 0 1 1 2-3 1
15
 Борнмут 2 0 1 1 2-3 1
16
 Фулхэм 2 0 0 2 2-4 0
17
 Астон Вилла 2 0 0 2 0-5 0
18
 Ковентри 2 0 0 2 0-4 0
19
 Тоттенхэм 2 0 0 2 0-5 0
20
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-6 0
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37 тур
38 тур
4.09 22:00 Ипсвич – Ливерпуль - : -
5.09 14:30 Ньюкасл – Борнмут - : -
5.09 17:00 Брентфорд – Сандерленд - : -
5.09 17:00 Брайтон – Лидс - : -
5.09 17:00 Фулхэм – Кр. Пэлас - : -
5.09 17:00 Ман. Сити – Ковентри - : -
5.09 17:00 Нот. Форест – Тоттенхэм - : -
5.09 19:30 Халл Сити – Астон Вилла - : -
6.09 16:00 Эвертон – МЮ - : -
6.09 18:30 Арсенал – Челси - : -
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ЖК
Г
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 3
Букайо Сака
Букайо Сака

Арсенал

 2
Джек Хиншелвуд
Джек Хиншелвуд

Брайтон

 2
П
Риккардо Калафьори
Риккардо Калафьори

Арсенал

 2
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 2
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 2
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 1 1 1
Джон Макгинн
Джон Макгинн

Астон Вилла

 1 0 2
Ола Айна
Ола Айна

Ноттингем Форест

 2 0 2
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