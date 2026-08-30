«Челси» купил Мартинеса у «Астон Виллы». Лондонцы устали от чехарды с вратарями?
Победитель чемпионата мира 2022 года в составе сборной Аргентины Эмилиано Мартинес покинул «Астон Виллу». 33-летний вратарь перешел в «Челси», подписав с лондонцами контракт на три года.
«Не могу дождаться шанса дебютировать»
О трансфере официально сообщили 30 августа. По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки составила 7,5 миллиона фунтов (8,7 миллиона евро).
«Я в восторге. Для меня и всей моей семьи решение о переходе в «Челси» было максимально простым. Я на седьмом небе от счастья», — приводит пресс-служба синих слова Эмилиано.
Как отмечает The Guardian, у футболиста были и другие предложения, однако он выразил желание играть именно под руководством Хаби Алонсо.
«Хочу добиться успеха. Планирую именно это привнести в команду, ведь она способна выигрывать титулы. Думаю, у нас получится удачное сочетание. Не могу дождаться шанса дебютировать», — добавил Мартинес.
Шанс дебютировать появится прямо в день объявления о трансфере: 30 августа «Челси» сыграет во втором туре АПЛ против «Брайтона». По информации журналиста Кирана Гилла, лондонцы заявили Эмилиано еще несколько дней назад — бумаги стороны оформили заранее, но пресс-релиз о самом переходе придержали.
Трансферная сага завершилась
Мартинес на протяжении последних сезонов был близок к уходу из «Астон Виллы». Прошлым летом, например, СМИ писали о том, что аргентинец согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед». Но клубы так и не смогли договориться между собой.
Нынешнее трансферное окно практически полностью прошло под девизом: «Мартинес вот-вот окажется в «Ювентусе». Переход сорвался только в середине августа. По данным The Athletic, руководство бирмингемцев не устроил оффер «старой синьоры».
Однако есть и более экзотичная версия. Как уверяет TyC Sports, Эмилиано не оказался в «Юве» из-за неспортивных причин. Но сейчас уже это мало кого волнует. Мартинес — игрок «Челси» и его задачей станет укрепление своих позиций в новом клубе. Судя по всему, он с ходу станет основным, вытеснив испанца Роберта Санчеса.
«Эми гораздо сильнее Санчеса. Даже на нынешнем этапе его карьеры я выберу его десять раз из десяти. Это даже не обсуждается», — подчеркнул в эфире ESPN бывший вратарь АПЛ Шака Хислоп.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Халл Сити
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
2
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Челси
|2
|2
|0
|0
|7-5
|6
|
4
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
5
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Лидс
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Эвертон
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
8
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
9
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Ипсвич
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
11
|Брайтон
|2
|1
|0
|1
|7-4
|3
|
12
|Сандерленд
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
13
|Ливерпуль
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
14
|Нот. Форест
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Борнмут
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
16
|Фулхэм
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|
17
|Астон Вилла
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
18
|Ковентри
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|
19
|Тоттенхэм
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|4.09
|22:00
|Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|5.09
|14:30
|Ньюкасл – Борнмут
|- : -
|5.09
|17:00
|Брентфорд – Сандерленд
|- : -
|5.09
|17:00
|Брайтон – Лидс
|- : -
|5.09
|17:00
|Фулхэм – Кр. Пэлас
|- : -
|5.09
|17:00
|Ман. Сити – Ковентри
|- : -
|5.09
|17:00
|Нот. Форест – Тоттенхэм
|- : -
|5.09
|19:30
|Халл Сити – Астон Вилла
|- : -
|6.09
|16:00
|Эвертон – МЮ
|- : -
|6.09
|18:30
|Арсенал – Челси
|- : -
|Г
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|3
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|2
|
|
Джек Хиншелвуд
Брайтон
|2
|П
|
|
Риккардо Калафьори
Арсенал
|2
|
|
Жоао Педро
Челси
|2
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|1
|1
|1
|
|
Джон Макгинн
Астон Вилла
|1
|0
|2
|
|
Ола Айна
Ноттингем Форест
|2
|0
|2