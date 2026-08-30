«Челси» купил Мартинеса у «Астон Виллы». Лондонцы устали от чехарды с вратарями?

Аргентинец готов дебютировать сразу — в день объявления о трансфере.

Победитель чемпионата мира 2022 года в составе сборной Аргентины Эмилиано Мартинес покинул «Астон Виллу». 33-летний вратарь перешел в «Челси», подписав с лондонцами контракт на три года.

«Не могу дождаться шанса дебютировать»

О трансфере официально сообщили 30 августа. По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки составила 7,5 миллиона фунтов (8,7 миллиона евро).

«Я в восторге. Для меня и всей моей семьи решение о переходе в «Челси» было максимально простым. Я на седьмом небе от счастья», — приводит пресс-служба синих слова Эмилиано.

Как отмечает The Guardian, у футболиста были и другие предложения, однако он выразил желание играть именно под руководством Хаби Алонсо.

«Хочу добиться успеха. Планирую именно это привнести в команду, ведь она способна выигрывать титулы. Думаю, у нас получится удачное сочетание. Не могу дождаться шанса дебютировать», — добавил Мартинес.

Шанс дебютировать появится прямо в день объявления о трансфере: 30 августа «Челси» сыграет во втором туре АПЛ против «Брайтона». По информации журналиста Кирана Гилла, лондонцы заявили Эмилиано еще несколько дней назад — бумаги стороны оформили заранее, но пресс-релиз о самом переходе придержали.

Фото ФК «Челси»

Трансферная сага завершилась

Мартинес на протяжении последних сезонов был близок к уходу из «Астон Виллы». Прошлым летом, например, СМИ писали о том, что аргентинец согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед». Но клубы так и не смогли договориться между собой.

Нынешнее трансферное окно практически полностью прошло под девизом: «Мартинес вот-вот окажется в «Ювентусе». Переход сорвался только в середине августа. По данным The Athletic, руководство бирмингемцев не устроил оффер «старой синьоры».

Однако есть и более экзотичная версия. Как уверяет TyC Sports, Эмилиано не оказался в «Юве» из-за неспортивных причин. Но сейчас уже это мало кого волнует. Мартинес — игрок «Челси» и его задачей станет укрепление своих позиций в новом клубе. Судя по всему, он с ходу станет основным, вытеснив испанца Роберта Санчеса.

«Эми гораздо сильнее Санчеса. Даже на нынешнем этапе его карьеры я выберу его десять раз из десяти. Это даже не обсуждается», — подчеркнул в эфире ESPN бывший вратарь АПЛ Шака Хислоп.