«Ливерпуль» сохраняет лидеров: ван Дейк переподписал контракт вслед за Салахом

Теперь красных не остановить.

33-летний защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк продлил соглашение с клубом до 2027 года. Информация об этом появилась на официальном сайте красных: «Капитан подписал контракт — он продолжит представлять «Ливерпуль» после семи с половиной лет в клубе».

Приемный скаузер

В социальных сетях красные мощно анонсировали продление контракта с ван Дейком — опубликовали несколько стильных снимков, на которых Вирджил изображен в окружении фотографий с собственными достижениями.

В той же локации сняли видео, на котором ван Дейк поделился эмоциями. «Энфилд» — это дом. Для меня, для моей семьи. Я люблю город, клуб, фанатов, партнеров по команде. Люблю все, что собой воплощает «Ливерпуль», — заявил футболист.

В интервью клубному сайту Вирджил также рассказал, что чувствует после пролонгации соглашения: «Я счастлив и горд. Просто невероятно. Путь, который я проделал, и возможность продлить его еще на два года... Это потрясающе».

По словам ван Дейка, город стал для него родным: «Я всегда мечтал о «Ливерпуле», всегда. Я думал о нем. Никогда не сомневался, что это место для меня и моей семьи. Я из Ливерпуля — кто-то недавно назвал меня приемным скаузером, и я действительно горжусь, когда это слышу».

История с контрактом капитана закончилась хорошо — при этом еще недавно ван Дейк понятия не имел, останется ли он в стане красных. После вылета из Лиги чемпионов в середине марта голландец в общении с прессой заявил: «Не знаю, что будет в следующем сезоне. Если кто-то скажет, что знает, то они солгут вам. Переговоры о контракте приостановлены? Ничего не приостановлено. Я уже говорил: будут новости — вы узнаете. А пока я даже и сам не знаю».

В начале апреля, менее чем за две недели до продления, ван Дейк также был осторожен: «Есть прогресс. Останусь ли я? Не знаю. Посмотрим».

Защитник перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2018 году и с тех пор стал настоящей легендой красных. Ван Дейк отыграл за клуб больше 300 матчей, забил 27 мячей и выиграл семь трофеев, включая титул АПЛ, Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.

Фото AFP

Сохранят не всех?

Середина апреля получилась радостной для фанатов «Ливерпуля», ведь незадолго до ван Дейка контракт переподписал Мохамед Салах. Как и одноклубник, 32-летний нападающий продлил соглашение на два сезона.

Египтянин счастлив остаться в команде: «У нас и раньше была отличная команда. Но сейчас я подписал контракт, потому что верю — у нас есть шанс выигрывать трофеи, а я смогу наслаждаться своим футболом. Я отыграл в клубе восемь лет, надеюсь, что доберусь до десяти. Это невероятно, я провел здесь лучшие годы».

В отличие от Вирджила, Салах периодически комментировал ситуацию с контрактом. В ноябре 2024 года он жаловался: «Уже почти декабрь, а я пока не получал никаких предложений остаться в клубе. Я, наверное, больше нахожусь вне команды, чем в ней» — говорил Мо прессе. А в январе добавлял, что «прогресса совсем нет».

После переподписания «Ливерпуль» красиво обыграл реплику Салаха — выложил фотографию нападающего с подписью «Больше внутри, чем снаружи».

Несмотря на позитивные новости последних недель, вероятно, «Ливерпулю» не удастся сохранить всех лидеров по итогам сезона. По данным инсайдера Фабрицио Романо, 26-летний защитник красных Трент Александр-Арнолд, чей контракт завершается в конце сезона, скорее всего, окажется в «Реале».

После 32-го тура «Ливерпуль» занимает первое место в чемпионате Англии — на его счету 76 очков. Отрыв от ближайшего преследователя — «Арсенала» — составляет 13 баллов.