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17 апреля, 14:30

«Ливерпуль» сохраняет лидеров: ван Дейк переподписал контракт вслед за Салахом

Ван Дейк продлил контракт с «Ливерпулем» на два года
Артем Белинин
Корреспондент
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Вирджил ван Дейк.
Фото Reuters
Теперь красных не остановить.

33-летний защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк продлил соглашение с клубом до 2027 года. Информация об этом появилась на официальном сайте красных: «Капитан подписал контракт — он продолжит представлять «Ливерпуль» после семи с половиной лет в клубе».

Приемный скаузер

В социальных сетях красные мощно анонсировали продление контракта с ван Дейком — опубликовали несколько стильных снимков, на которых Вирджил изображен в окружении фотографий с собственными достижениями.

В той же локации сняли видео, на котором ван Дейк поделился эмоциями. «Энфилд» — это дом. Для меня, для моей семьи. Я люблю город, клуб, фанатов, партнеров по команде. Люблю все, что собой воплощает «Ливерпуль», — заявил футболист.

В интервью клубному сайту Вирджил также рассказал, что чувствует после пролонгации соглашения: «Я счастлив и горд. Просто невероятно. Путь, который я проделал, и возможность продлить его еще на два года... Это потрясающе».

По словам ван Дейка, город стал для него родным: «Я всегда мечтал о «Ливерпуле», всегда. Я думал о нем. Никогда не сомневался, что это место для меня и моей семьи. Я из Ливерпуля — кто-то недавно назвал меня приемным скаузером, и я действительно горжусь, когда это слышу».

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История с контрактом капитана закончилась хорошо — при этом еще недавно ван Дейк понятия не имел, останется ли он в стане красных. После вылета из Лиги чемпионов в середине марта голландец в общении с прессой заявил: «Не знаю, что будет в следующем сезоне. Если кто-то скажет, что знает, то они солгут вам. Переговоры о контракте приостановлены? Ничего не приостановлено. Я уже говорил: будут новости — вы узнаете. А пока я даже и сам не знаю».

В начале апреля, менее чем за две недели до продления, ван Дейк также был осторожен: «Есть прогресс. Останусь ли я? Не знаю. Посмотрим».

Защитник перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2018 году и с тех пор стал настоящей легендой красных. Ван Дейк отыграл за клуб больше 300 матчей, забил 27 мячей и выиграл семь трофеев, включая титул АПЛ, Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.

Фото AFP

Сохранят не всех?

Середина апреля получилась радостной для фанатов «Ливерпуля», ведь незадолго до ван Дейка контракт переподписал Мохамед Салах. Как и одноклубник, 32-летний нападающий продлил соглашение на два сезона.

Египтянин счастлив остаться в команде: «У нас и раньше была отличная команда. Но сейчас я подписал контракт, потому что верю — у нас есть шанс выигрывать трофеи, а я смогу наслаждаться своим футболом. Я отыграл в клубе восемь лет, надеюсь, что доберусь до десяти. Это невероятно, я провел здесь лучшие годы».

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В отличие от Вирджила, Салах периодически комментировал ситуацию с контрактом. В ноябре 2024 года он жаловался: «Уже почти декабрь, а я пока не получал никаких предложений остаться в клубе. Я, наверное, больше нахожусь вне команды, чем в ней» — говорил Мо прессе. А в январе добавлял, что «прогресса совсем нет».

После переподписания «Ливерпуль» красиво обыграл реплику Салаха — выложил фотографию нападающего с подписью «Больше внутри, чем снаружи».

Несмотря на позитивные новости последних недель, вероятно, «Ливерпулю» не удастся сохранить всех лидеров по итогам сезона. По данным инсайдера Фабрицио Романо, 26-летний защитник красных Трент Александр-Арнолд, чей контракт завершается в конце сезона, скорее всего, окажется в «Реале».

После 32-го тура «Ливерпуль» занимает первое место в чемпионате Англии — на его счету 76 очков. Отрыв от ближайшего преследователя — «Арсенала» — составляет 13 баллов.

Вирджил ван Дейк
Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 32 23 7 2 74-31 76
2
 Арсенал 32 17 12 3 57-27 63
3
 Ньюкасл 32 18 5 9 61-40 59
4
 Нот. Форест 32 17 6 9 51-38 57
5
 Ман. Сити 32 16 7 9 62-42 55
6
 Челси 32 15 9 8 56-39 54
7
 Астон Вилла 32 15 9 8 49-46 54
8
 Борнмут 32 13 9 10 52-40 48
9
 Фулхэм 32 13 9 10 47-43 48
10
 Брайтон 32 12 12 8 51-49 48
11
 Брентфорд 32 12 7 13 52-48 43
12
 Кр. Пэлас 32 11 10 11 41-45 43
13
 Эвертон 32 8 14 10 34-38 38
14
 МЮ 32 10 8 14 38-45 38
15
 Тоттенхэм 32 11 4 17 60-49 37
16
 Вулверхэмптон 32 10 5 17 47-61 35
17
 Вест Хэм 32 9 8 15 36-54 35
18
 Ипсвич 32 4 9 19 33-67 21
19
 Лестер 32 4 6 22 27-72 18
20
 Саутгемптон 32 2 4 26 23-77 10
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19.04 17:00
Брентфорд – Брайтон
 - : -
19.04 17:00
Кр. Пэлас – Борнмут
 - : -
19.04 17:00
Эвертон – Ман. Сити
 - : -
19.04 17:00
Вест Хэм – Саутгемптон
 - : -
19.04 19:30
Астон Вилла – Ньюкасл
 - : -
20.04 16:00
Фулхэм – Челси
 - : -
20.04 16:00
Ипсвич – Арсенал
 - : -
20.04 16:00
МЮ – Вулверхэмптон
 - : -
20.04 18:30
Лестер – Ливерпуль
 - : -
21.04 22:00
Тоттенхэм – Нот. Форест
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 27
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 14 2 2
Майлс Льюис-Скелли

Майлс Льюис-Скелли

Арсенал

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Бруну Фернандеш

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