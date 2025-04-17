«Ливерпуль» сохраняет лидеров: ван Дейк переподписал контракт вслед за Салахом
33-летний защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк продлил соглашение с клубом до 2027 года. Информация об этом появилась на официальном сайте красных: «Капитан подписал контракт — он продолжит представлять «Ливерпуль» после семи с половиной лет в клубе».
Приемный скаузер
В социальных сетях красные мощно анонсировали продление контракта с ван Дейком — опубликовали несколько стильных снимков, на которых Вирджил изображен в окружении фотографий с собственными достижениями.
В той же локации сняли видео, на котором ван Дейк поделился эмоциями. «Энфилд» — это дом. Для меня, для моей семьи. Я люблю город, клуб, фанатов, партнеров по команде. Люблю все, что собой воплощает «Ливерпуль», — заявил футболист.
В интервью клубному сайту Вирджил также рассказал, что чувствует после пролонгации соглашения: «Я счастлив и горд. Просто невероятно. Путь, который я проделал, и возможность продлить его еще на два года... Это потрясающе».
По словам ван Дейка, город стал для него родным: «Я всегда мечтал о «Ливерпуле», всегда. Я думал о нем. Никогда не сомневался, что это место для меня и моей семьи. Я из Ливерпуля — кто-то недавно назвал меня приемным скаузером, и я действительно горжусь, когда это слышу».
История с контрактом капитана закончилась хорошо — при этом еще недавно ван Дейк понятия не имел, останется ли он в стане красных. После вылета из Лиги чемпионов в середине марта голландец в общении с прессой заявил: «Не знаю, что будет в следующем сезоне. Если кто-то скажет, что знает, то они солгут вам. Переговоры о контракте приостановлены? Ничего не приостановлено. Я уже говорил: будут новости — вы узнаете. А пока я даже и сам не знаю».
В начале апреля, менее чем за две недели до продления, ван Дейк также был осторожен: «Есть прогресс. Останусь ли я? Не знаю. Посмотрим».
Защитник перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2018 году и с тех пор стал настоящей легендой красных. Ван Дейк отыграл за клуб больше 300 матчей, забил 27 мячей и выиграл семь трофеев, включая титул АПЛ, Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.
Сохранят не всех?
Середина апреля получилась радостной для фанатов «Ливерпуля», ведь незадолго до ван Дейка контракт переподписал Мохамед Салах. Как и одноклубник, 32-летний нападающий продлил соглашение на два сезона.
Египтянин счастлив остаться в команде: «У нас и раньше была отличная команда. Но сейчас я подписал контракт, потому что верю — у нас есть шанс выигрывать трофеи, а я смогу наслаждаться своим футболом. Я отыграл в клубе восемь лет, надеюсь, что доберусь до десяти. Это невероятно, я провел здесь лучшие годы».
В отличие от Вирджила, Салах периодически комментировал ситуацию с контрактом. В ноябре 2024 года он жаловался: «Уже почти декабрь, а я пока не получал никаких предложений остаться в клубе. Я, наверное, больше нахожусь вне команды, чем в ней» — говорил Мо прессе. А в январе добавлял, что «прогресса совсем нет».
После переподписания «Ливерпуль» красиво обыграл реплику Салаха — выложил фотографию нападающего с подписью «Больше внутри, чем снаружи».
Несмотря на позитивные новости последних недель, вероятно, «Ливерпулю» не удастся сохранить всех лидеров по итогам сезона. По данным инсайдера Фабрицио Романо, 26-летний защитник красных Трент Александр-Арнолд, чей контракт завершается в конце сезона, скорее всего, окажется в «Реале».
После 32-го тура «Ливерпуль» занимает первое место в чемпионате Англии — на его счету 76 очков. Отрыв от ближайшего преследователя — «Арсенала» — составляет 13 баллов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|32
|23
|7
|2
|74-31
|76
|
2
|Арсенал
|32
|17
|12
|3
|57-27
|63
|
3
|Ньюкасл
|32
|18
|5
|9
|61-40
|59
|
4
|Нот. Форест
|32
|17
|6
|9
|51-38
|57
|
5
|Ман. Сити
|32
|16
|7
|9
|62-42
|55
|
6
|Челси
|32
|15
|9
|8
|56-39
|54
|
7
|Астон Вилла
|32
|15
|9
|8
|49-46
|54
|
8
|Борнмут
|32
|13
|9
|10
|52-40
|48
|
9
|Фулхэм
|32
|13
|9
|10
|47-43
|48
|
10
|Брайтон
|32
|12
|12
|8
|51-49
|48
|
11
|Брентфорд
|32
|12
|7
|13
|52-48
|43
|
12
|Кр. Пэлас
|32
|11
|10
|11
|41-45
|43
|
13
|Эвертон
|32
|8
|14
|10
|34-38
|38
|
14
|МЮ
|32
|10
|8
|14
|38-45
|38
|
15
|Тоттенхэм
|32
|11
|4
|17
|60-49
|37
|
16
|Вулверхэмптон
|32
|10
|5
|17
|47-61
|35
|
17
|Вест Хэм
|32
|9
|8
|15
|36-54
|35
|
18
|Ипсвич
|32
|4
|9
|19
|33-67
|21
|
19
|Лестер
|32
|4
|6
|22
|27-72
|18
|
20
|Саутгемптон
|32
|2
|4
|26
|23-77
|10
|19.04
|17:00
|
Брентфорд – Брайтон
|- : -
|19.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Борнмут
|- : -
|19.04
|17:00
|
Эвертон – Ман. Сити
|- : -
|19.04
|17:00
|
Вест Хэм – Саутгемптон
|- : -
|19.04
|19:30
|
Астон Вилла – Ньюкасл
|- : -
|20.04
|16:00
|
Фулхэм – Челси
|- : -
|20.04
|16:00
|
Ипсвич – Арсенал
|- : -
|20.04
|16:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
|20.04
|18:30
|
Лестер – Ливерпуль
|- : -
|21.04
|22:00
|
Тоттенхэм – Нот. Форест
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|27
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|21
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Джейкоб Мерфи
Ньюкасл Юнайтед
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|14
|2
|2
|
|
Майлс Льюис-Скелли
Арсенал
|17
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|31
|1
|2