Холанн блестяще начал карьеру в АПЛ. Почему его успех в «Сити» сделает футбол лучше
Эрлинг Холанн после гостевого матча с «Вест Хэмом» в стартовом туре АПЛ шел по полю и получал поздравления от партнеров и соперников. Его обняли, по-моему, все футболисты «Манчестер Сити» — и это кое-что говорит о том, как норвежца приняли в новом клубе. И в какой-то момент он, поначалу явно сдерживавший эмоции, широко заулыбался.
Холанн забил «Баварии» в первом товарищеском матче за новую команду. Но неделю назад игру на Суперкубок с «Ливерпулем» провалил. Не только не забил — вообще не было видно его связи с командой Пепа Гвардиолы и с тем, во что она играет. И поэтому было очень важно, как норвежец сыграет в первом своем матче в АПЛ. Психологически важно. Еще один такой же матч, как суперкубковый, — и форвард запросто мог бы начать себя загонять.
Но все сложилось по-другому. Сначала, на 36-й минуте, Холанн заработал и сам реализовал пенальти. Тоненько и вовремя открылся между центральными защитниками, своевременно получил пас от Илкая Гюндогана, обвел вратаря, был им сбит. Доверили же 11-метровый новичку, пусть и звездному, — понимая, что ему нужно хоть откуда-то получить инъекцию уверенности в себе! После гола он уселся по-турецки на газон в штрафной. Счет голам Холанна в АПЛ открыт.
А на 65-й уже забил хороший гол с игры. Опять открывание между центральными защитниками, только теперь — рывок из глубины, с границы второй и верхней трети поля. И, конечно, гениальный пас Кевина де Брейне. И неумолимая реализация, которая в этот день составила у него сто процентов.
Так и закончили — 0:2. В первом же своем официальном матче за «Сити» норвежский нападающий сделал результат.
Этот день Холанн запомнит надолго — как день первого утверждения в мировом суперклубе. Запомним этот день и мы — надеюсь, как начало большого пути.
И в игре команды он был уже задействован намного органичнее, чем в Суперкубке. Гвардиола работает, адаптирует его — понимая, каким бронебойным оружием Холанн может для него стать, особенно в тех матчах, когда против «Сити» будет вырастать стена и одной тики-такой ее не разрушишь. С этим Гвардиола уже сталкивался много раз — и теперь у него появился инструмент для взлома этих замков, для развала этих стен.
Но если пробивная мощь Холанна не слита воедино со стилем команды, если он ее, а она его не понимает — ничего не получится. Суперкубок это четко показал. Но матч с «Вест Хэмом» продемонстрировал обратное — что процесс их слияния идет.
И если он дойдет до конца, один из современных образцов мирового футбола станет еще разнообразнее и совершеннее. И это будет прекрасно для развития игры. Вне зависимости от того, кто за кого болеет.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
8
|Челси
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|Лестер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
13
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
14
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|МЮ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|0 : 2
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|2 : 2
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|2 : 0
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|2 : 1
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|2 : 0
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|4 : 1
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|0 : 1
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|2 : 2
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|1 : 2
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|0 : 2
|Г
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|2
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|2
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|2
|П
|
|
Джейми Варди
Лестер
|1
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|1
|
|
Мусса Дженепо
Саутгемптон
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Тайлер Адамс
Лидс
|1
|0
|1
|
|
Родриго Бентанкур
Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|
|
Филип Биллинг
Борнмут
|1
|0
|1