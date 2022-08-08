Холанн блестяще начал карьеру в АПЛ. Почему его успех в «Сити» сделает футбол лучше

Колонка Игоря Рабинера.

Эрлинг Холанн после гостевого матча с «Вест Хэмом» в стартовом туре АПЛ шел по полю и получал поздравления от партнеров и соперников. Его обняли, по-моему, все футболисты «Манчестер Сити» — и это кое-что говорит о том, как норвежца приняли в новом клубе. И в какой-то момент он, поначалу явно сдерживавший эмоции, широко заулыбался.

Холанн забил «Баварии» в первом товарищеском матче за новую команду. Но неделю назад игру на Суперкубок с «Ливерпулем» провалил. Не только не забил — вообще не было видно его связи с командой Пепа Гвардиолы и с тем, во что она играет. И поэтому было очень важно, как норвежец сыграет в первом своем матче в АПЛ. Психологически важно. Еще один такой же матч, как суперкубковый, — и форвард запросто мог бы начать себя загонять.

Но все сложилось по-другому. Сначала, на 36-й минуте, Холанн заработал и сам реализовал пенальти. Тоненько и вовремя открылся между центральными защитниками, своевременно получил пас от Илкая Гюндогана, обвел вратаря, был им сбит. Доверили же 11-метровый новичку, пусть и звездному, — понимая, что ему нужно хоть откуда-то получить инъекцию уверенности в себе! После гола он уселся по-турецки на газон в штрафной. Счет голам Холанна в АПЛ открыт.

А на 65-й уже забил хороший гол с игры. Опять открывание между центральными защитниками, только теперь — рывок из глубины, с границы второй и верхней трети поля. И, конечно, гениальный пас Кевина де Брейне. И неумолимая реализация, которая в этот день составила у него сто процентов.

Так и закончили — 0:2. В первом же своем официальном матче за «Сити» норвежский нападающий сделал результат.

Этот день Холанн запомнит надолго — как день первого утверждения в мировом суперклубе. Запомним этот день и мы — надеюсь, как начало большого пути.

И в игре команды он был уже задействован намного органичнее, чем в Суперкубке. Гвардиола работает, адаптирует его — понимая, каким бронебойным оружием Холанн может для него стать, особенно в тех матчах, когда против «Сити» будет вырастать стена и одной тики-такой ее не разрушишь. С этим Гвардиола уже сталкивался много раз — и теперь у него появился инструмент для взлома этих замков, для развала этих стен.

Но если пробивная мощь Холанна не слита воедино со стилем команды, если он ее, а она его не понимает — ничего не получится. Суперкубок это четко показал. Но матч с «Вест Хэмом» продемонстрировал обратное — что процесс их слияния идет.

И если он дойдет до конца, один из современных образцов мирового футбола станет еще разнообразнее и совершеннее. И это будет прекрасно для развития игры. Вне зависимости от того, кто за кого болеет.