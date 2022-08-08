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Холанн блестяще начал карьеру в АПЛ. Почему его успех в «Сити» сделает футбол лучше

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Эрлинг Холанн.
Фото AFP
Колонка Игоря Рабинера.
Англия. Премьер-лига. 1-й тур
07 авг, 18:30. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
0:2
Манчестер Сити

Эрлинг Холанн после гостевого матча с «Вест Хэмом» в стартовом туре АПЛ шел по полю и получал поздравления от партнеров и соперников. Его обняли, по-моему, все футболисты «Манчестер Сити» — и это кое-что говорит о том, как норвежца приняли в новом клубе. И в какой-то момент он, поначалу явно сдерживавший эмоции, широко заулыбался.

Холанн забил «Баварии» в первом товарищеском матче за новую команду. Но неделю назад игру на Суперкубок с «Ливерпулем» провалил. Не только не забил — вообще не было видно его связи с командой Пепа Гвардиолы и с тем, во что она играет. И поэтому было очень важно, как норвежец сыграет в первом своем матче в АПЛ. Психологически важно. Еще один такой же матч, как суперкубковый, — и форвард запросто мог бы начать себя загонять.

Дарвин Нуньес. «Ливерпуль» обыграл «Сити» в Суперкубке. 80-миллионный новичок сделал разницу, а Холанн промахнулся с метра

Но все сложилось по-другому. Сначала, на 36-й минуте, Холанн заработал и сам реализовал пенальти. Тоненько и вовремя открылся между центральными защитниками, своевременно получил пас от Илкая Гюндогана, обвел вратаря, был им сбит. Доверили же 11-метровый новичку, пусть и звездному, — понимая, что ему нужно хоть откуда-то получить инъекцию уверенности в себе! После гола он уселся по-турецки на газон в штрафной. Счет голам Холанна в АПЛ открыт.

А на 65-й уже забил хороший гол с игры. Опять открывание между центральными защитниками, только теперь — рывок из глубины, с границы второй и верхней трети поля. И, конечно, гениальный пас Кевина де Брейне. И неумолимая реализация, которая в этот день составила у него сто процентов.

Так и закончили — 0:2. В первом же своем официальном матче за «Сити» норвежский нападающий сделал результат.

Этот день Холанн запомнит надолго — как день первого утверждения в мировом суперклубе. Запомним этот день и мы — надеюсь, как начало большого пути.

И в игре команды он был уже задействован намного органичнее, чем в Суперкубке. Гвардиола работает, адаптирует его — понимая, каким бронебойным оружием Холанн может для него стать, особенно в тех матчах, когда против «Сити» будет вырастать стена и одной тики-такой ее не разрушишь. С этим Гвардиола уже сталкивался много раз — и теперь у него появился инструмент для взлома этих замков, для развала этих стен.

Криштиану Роналду. Роналду начал матч «МЮ» на скамейке, Холанн стартовал в АПЛ с дубля, Оздоев дебютировал в Турции

Но если пробивная мощь Холанна не слита воедино со стилем команды, если он ее, а она его не понимает — ничего не получится. Суперкубок это четко показал. Но матч с «Вест Хэмом» продемонстрировал обратное — что процесс их слияния идет.

И если он дойдет до конца, один из современных образцов мирового футбола станет еще разнообразнее и совершеннее. И это будет прекрасно для развития игры. Вне зависимости от того, кто за кого болеет.

Криштиану Роналду.
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Сити
6
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«Сити» снова станет чемпионом, а Криштиану забьет меньше 15 голов. Прогнозы «СЭ» на сезон в АПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ньюкасл 1 1 0 0 2-0 3
2
 Лидс 1 1 0 0 2-1 3
3
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
4
 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
5
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
8
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
9
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
11
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
12
 Лестер 1 0 1 0 2-2 1
13
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
14
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 1-2 0
15
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
16
 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
18
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-2 0
19
 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 0 : 2
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 2 : 2
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 2 : 0
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 2 : 1
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 2 : 0
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 4 : 1
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 0 : 1
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 2 : 2
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 1 : 2
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 0 : 2
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
П
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 1
Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

 1
И К Ж
Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
Родриго Бентанкур

Родриго Бентанкур

Тоттенхэм Хотспур

 1 0 1
Филип Биллинг

Филип Биллинг

Борнмут

 1 0 1
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