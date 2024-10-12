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Известный пранкер опять хулиганит в АПЛ. Теперь установил прослушку в раздевалке «МЮ»

В раздевалке «МЮ» стояла прослушка перед матчем АПЛ с «Астон Виллой»
Роман Кольцов
Корреспондент
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Дэниел Джарвис поставил прослушку в раздевалку «МЮ».
Фото соцсети, Reuters
Как он это делает?

В АПЛ разгорается новый скандал — в раздевалку «Манчестер Юнайтед» перед матчем с «Астон Виллой» (0:0) в Бирмингеме было подброшено устройство, которое записало командные переговоры и индивидуальные инструкции Эрика тен Хага своим футболистам.

Что произошло

По информации английских журналистов, «Астон Вилла» сразу же начала расследование, когда выяснилось, что посторонний человек проник в помещение. Им оказался известный пранкер Даниэл «Джарво» Джарвис (Jarvo 69).

Шутнику удалось обмануть персонал стадиона «Вилла Парк» за два дня до начала встречи и спрятать смартфон китайского производителя в раздевалке. Уже во время матча Джарвис позвонил на устройство с другого телефона, с помощью чего запустил запись.

Эрик тен Хаг. На базе «МЮ» построили заграждение за 240 тысяч евро. Тен Хаг потребовал конфиденциальности тренировок

На следующий день после встречи пранкер забрал «жучок» и прослушал аудио, куда попало все сказанное Эриком тен Хагом и его игроками. При этом источник отказался обнародовать детали разговоров.

Поступок Даниэлане не нанес никому ущерба, но клубы АПЛ могут поднять вопрос о дополнительных мерах безопасности.

«Это был просто шутник, болельщик «Юнайтед», который хотел подслушать, что говорилось в четырех стенах. Но это определенно вызывает беспокойство. Ведь ему удалось проникнуть в раздевалку одного из крупнейших клубов АПЛ всего за несколько дней до матча», — сообщил источник The Sun.

Пранкер Дэниел Джарвис
Дэниел Джарвис.
Фото Getty Images

Не первая выходка

Дэниел Джарвис — любитель разыгрывать публику в период проведения спортивных мероприятий и шоу. В январе 2023-го он испортил эфир на BBC с Гари Линекером, включив в прямом эфире звуки из порнофильмов.

Из ситуации пришлось выкручиваться Алану Ширеру. Он обратился к зрителям и пояснил, что не знает, «кто издает этот шум». Линекер же не растерялся и добавил: «В студии стало не только шумно, но и жарко».

Таким же образом пранкер прерывал трансляцию жеребьевки Евро-2024. И это далеко не весь его «послужной список».

Последняя известная выходка Джарвиса — появление на поле вместе с игроками сборной Англии. В сентябре, перед матчем Лиги наций с Ирландией (2:0), Даниэл переоделся в форму национальной команды и добрался до шеренги, встав в метре от Энтони Гордона. Сами футболисты смотрели на него с недоумением, а пранкер сохранял невозмутимое спокойствие.

После этого его вывели с поля. Джарвис не сопротивлялся, но сделал удивленное выражение и жестами пытался показать, что не понимает, почему его просят пройти в подтрибунное помещение.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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2
 Ман. Сити 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Челси 7 4 2 1 16-8 14
5
 Астон Вилла 7 4 2 1 12-9 14
6
 Брайтон 7 3 3 1 13-10 12
7
 Ньюкасл 7 3 3 1 8-7 12
8
 Фулхэм 7 3 2 2 10-8 11
9
 Тоттенхэм 7 3 1 3 14-8 10
10
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
11
 Брентфорд 7 3 1 3 13-13 10
12
 Вест Хэм 7 2 2 3 10-11 8
13
 Борнмут 7 2 2 3 8-10 8
14
 МЮ 7 2 2 3 5-8 8
15
 Лестер 7 1 3 3 9-12 6
16
 Эвертон 7 1 2 4 7-15 5
17
 Ипсвич 7 0 4 3 6-14 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
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МЮ – Брентфорд
 - : -
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 - : -
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