Дагестанский вундеркинд в «МЮ»! 16-летний Амир Ибрагимов подписал контракт с «дьяволами»

А что со сборной России?

16-летний вингер «Манчестер Юнайтед», россиянин Амир Ибрагимов подписал с «дьяволами» профессиональный контракт. Об этом он сам сообщил в социальных сетях: «Горд носить эту форму и эмблему, быть связанным с историей этого клуба».

Ибрагимов — россиянин, уроженец Буйнакска. В 2019 году он вместе с семьей переехал в Англию и поступил в академию «Шеффилд Юнайтед». Вскоре он присоединился к «Манчестер Юнайтед» и выступал так успешно, что был капитаном в командах до 14, 15 и 16 лет.

В 2022 году он подписал с манкунианцами первый, «студенческий» контракт. Теперь пришло время для полноценного соглашения — Ибрагимов будет в составе «МЮ» как минимум до 2025 года.

В марте 2022-го Амир прославился на всю Англию, когда, играя за команду U15 против сверстников из «Тоттенхэма», отказался пробивать пенальти, катнув мяч вратарю. Ибрагимов тогда посчитал, что 11-метровый в его пользу назначили несправедливо. Поступок нашел широкую поддержку как среди английской прессы, так и среди болельщиков.

Фото из соцсетей Амира Ибрагимова

Интересно, что несмотря на российский паспорт, Ибрагимов на данный момент представляет сборную Англии на молодежном уровне. За команды U15 и U16 он сыграл уже три матча, забил один мяч. При этом у него еще есть время сделать выбор в пользу сборной России — до тех пор пока он не сыграет за взрослую сборную Англии.

«За какую сборную он в итоге будет играть зависит от того, как его воспитают родители. Они уехали отсюда, потому что им нравилось в Англии. Мне было бы приятно, если бы и он, и другие спортсмены, которые оказались за пределами родины, выступали за свою страну», — так об Ибрагимове высказывался Гаджи Гаджиев в комментарии для Metaratings.

У Ибрагимова есть три брата и все выбрали спортивную карьеру. Старший, 20-летний Ибрагим Ибрагимов, занимается ММА. По данным Fight Time, его профессиональный рекорд — 9-0. А младшие братья, 12-летний Мухаммад и 10-летний Газик, занимаются футболом в академии «МЮ».