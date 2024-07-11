Дагестанский вундеркинд в «МЮ»! 16-летний Амир Ибрагимов подписал контракт с «дьяволами»
16-летний вингер «Манчестер Юнайтед», россиянин Амир Ибрагимов подписал с «дьяволами» профессиональный контракт. Об этом он сам сообщил в социальных сетях: «Горд носить эту форму и эмблему, быть связанным с историей этого клуба».
Ибрагимов — россиянин, уроженец Буйнакска. В 2019 году он вместе с семьей переехал в Англию и поступил в академию «Шеффилд Юнайтед». Вскоре он присоединился к «Манчестер Юнайтед» и выступал так успешно, что был капитаном в командах до 14, 15 и 16 лет.
В 2022 году он подписал с манкунианцами первый, «студенческий» контракт. Теперь пришло время для полноценного соглашения — Ибрагимов будет в составе «МЮ» как минимум до 2025 года.
В марте 2022-го Амир прославился на всю Англию, когда, играя за команду U15 против сверстников из «Тоттенхэма», отказался пробивать пенальти, катнув мяч вратарю. Ибрагимов тогда посчитал, что 11-метровый в его пользу назначили несправедливо. Поступок нашел широкую поддержку как среди английской прессы, так и среди болельщиков.
Интересно, что несмотря на российский паспорт, Ибрагимов на данный момент представляет сборную Англии на молодежном уровне. За команды U15 и U16 он сыграл уже три матча, забил один мяч. При этом у него еще есть время сделать выбор в пользу сборной России — до тех пор пока он не сыграет за взрослую сборную Англии.
«За какую сборную он в итоге будет играть зависит от того, как его воспитают родители. Они уехали отсюда, потому что им нравилось в Англии. Мне было бы приятно, если бы и он, и другие спортсмены, которые оказались за пределами родины, выступали за свою страну», — так об Ибрагимове высказывался Гаджи Гаджиев в комментарии для Metaratings.
У Ибрагимова есть три брата и все выбрали спортивную карьеру. Старший, 20-летний Ибрагим Ибрагимов, занимается ММА. По данным Fight Time, его профессиональный рекорд — 9-0. А младшие братья, 12-летний Мухаммад и 10-летний Газик, занимаются футболом в академии «МЮ».
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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|0
|0
|0-0
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3
|Ливерпуль
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|0
|0
|0-0
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4
|Астон Вилла
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|0-0
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5
|Тоттенхэм
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|0
|0
|0-0
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6
|Челси
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ньюкасл
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|МЮ
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Вест Хэм
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Саутгемптон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
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Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
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Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
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Лестер – Тоттенхэм
|- : -