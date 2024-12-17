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Допинг

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Очередной допинг-скандал в футболе. Украинец Мудрик сдал положительный тест

Украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик провалил допинг-тест
Никита Петрищев
корреспондент
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Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик
Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест.
Фото Getty Images
Опять мельдоний?

Украинскому полузащитнику «Челси» Михаилу Мудрику грозит длительная дисквалификация: допинг-проба футболиста, взятая в октябре, оказалась положительной. Спортсмен отрицает свою вину.

Многомиллионная проблема

Утром 17 декабря сразу два украинских издания сообщили о том, что Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг. По сообщениям источников, в пробе А футболиста, сделанной в конце октября, было обнаружено запрещенное вещество — какое именно, не называется. По информации Daily Mail, оно запрещено в Великобритании, что косвенно указывает на мельдоний.

При этом, по данным СМИ, в ближайшее время ожидается вскрытие пробы В, хотя это обычно делается по запросу спортсмена, если он не признает свою вину. А «Челси» и сам футболист пока никак не прокомментировали произошедшее. Мудрик даже закрыл комментарии в социальных сетях. Если результат второго теста окажется положительным, то 23-летней украинской звезде грозит до четырех лет дисквалификации.

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Интересно, что Мудрик не выходил на поле с 28 ноября. В тот день он провел полный матч против «Хайденхайма» в Лиге конференций, где отметился голом и помог команде победить со счетом 2:0. После этого Михаил пропустил четыре игры — по официальной версии, из-за болезни.

Самый дорогой украинский футболист выступает в Лондоне с января 2023 года (сумма трансфера в «Челси из «Шахтера» составила 70 миллионов евро плюс 30 миллионов в качестве бонусов). На данный момент портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил 3 гола и оформил 5 голевых передач.

Бывший полузащитник «Ювентуса» Поль Погба
Поль Погба.
Фото Global Look Press

У Погба вещество в пищевой добавке

Осенью прошлого года мир ошарашила похожая новость — Поль Погба, на тот момент полузащитник «Ювентуса», сдал положительный допинг-тест. В его организме обнаружили метаболиты тестостерона.

Тест был сделан после матча первого тура серии А против «Удинезе» 20 августа. После этого Погба и клуб запросили проверку пробы B, и 6 октября стало известно, что она также дала положительный результат. Анализ состоялся в лаборатории Рима в присутствии экспертов, выбранных юристами «Ювентуса».

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В итоге Погба получил дисквалификацию на четыре года, но сумел обжаловать ее в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Спортсмен доказал, что принимал запрещенное вещество случайно. Оно оказалось в пищевой добавке, прописанной ему врачом во Флориде. Французу сократили отстранение до 18 месяцев.

Уже в марте следующего года болельщики вновь смогут увидеть чемпиона мира на поле. Однако точно не в «Ювентусе», клуб все же решил расторгнуть с ним контракт.

Бывший голкипер «Аякса» Андре Онана
Андре Онана.
Фото Global Look Press

Онана перепутал таблетки

В октябре 2021 года положительный тест на допинг после матча Лиги чемпионов сдал голкипер «Аякса» Андре Онана — в его моче нашли фуросемид. Это мочегонный препарат, причем один из самых сильных и быстродействующих. Его назначают при проблемах с сердцем. Вещество входит в число запрещенных, так как им маскируют вывод из организма следов запрещенных веществ. Вратаря дисквалифицировали на год.

За Онану заступился на тот момент гендиректор «Аякса» Эдвин ван дер Сар: «Мы надеялись на условное наказание или гораздо более короткую дисквалификацию, чем 12 месяцев, потому что этот препарат не использовался для укрепления его тела и улучшения его показателей», — отметил бывший вратарь амстердамского клуба.

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Андре тоже выходил в соцсети с большим постом-объяснением: «Эта ситуация — результат человеческой ошибки. Я принял таблетку, которая содержит вещество, запрещенное ВАДА, за обычный аспирин. Эта таблетка была прописана моей девушке, и я по ошибке принял ее, потому что их упаковка практически одинаковая. Я очень жалею об этом», — так Онана объяснил появление в организме фуросемида.

В итоге CAS также, как и в случае с Погба, пошел навстречу футболисту и сократил бан Онаны с 12 месяцев до девяти. Сейчас камерунец выступает за «Манчестер Юнайтед» и радует фанатов «дьяволов» своими сейвами.

Андре Онана
Поль Погба
Футбол
ФК Челси
Михаил Мудрик
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 15 11 3 1 31-13 36
2
 Челси 16 10 4 2 37-19 34
3
 Арсенал 16 8 6 2 29-15 30
4
 Нот. Форест 16 8 4 4 21-19 28
5
 Ман. Сити 16 8 3 5 28-23 27
6
 Борнмут 16 7 4 5 24-21 25
7
 Астон Вилла 16 7 4 5 24-25 25
8
 Фулхэм 16 6 6 4 24-22 24
9
 Брайтон 16 6 6 4 26-25 24
10
 Тоттенхэм 16 7 2 7 36-19 23
11
 Брентфорд 16 7 2 7 32-30 23
12
 Ньюкасл 16 6 5 5 23-21 23
13
 МЮ 16 6 4 6 21-19 22
14
 Вест Хэм 16 5 4 7 21-29 19
15
 Кр. Пэлас 16 3 7 6 17-21 16
16
 Эвертон 15 3 6 6 14-21 15
17
 Лестер 16 3 5 8 21-34 14
18
 Ипсвич 16 2 6 8 16-28 12
19
 Вулверхэмптон 16 2 3 11 24-40 9
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 Саутгемптон 16 1 2 13 11-36 5
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Астон Вилла – Ман. Сити
 - : -
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Брентфорд – Нот. Форест
 - : -
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Ипсвич – Ньюкасл
 - : -
21.12 18:00
Вест Хэм – Брайтон
 - : -
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Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
22.12 17:00
Эвертон – Челси
 - : -
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Фулхэм – Саутгемптон
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

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Челси

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