Очередной допинг-скандал в футболе. Украинец Мудрик сдал положительный тест
Украинскому полузащитнику «Челси» Михаилу Мудрику грозит длительная дисквалификация: допинг-проба футболиста, взятая в октябре, оказалась положительной. Спортсмен отрицает свою вину.
Многомиллионная проблема
Утром 17 декабря сразу два украинских издания сообщили о том, что Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг. По сообщениям источников, в пробе А футболиста, сделанной в конце октября, было обнаружено запрещенное вещество — какое именно, не называется. По информации Daily Mail, оно запрещено в Великобритании, что косвенно указывает на мельдоний.
При этом, по данным СМИ, в ближайшее время ожидается вскрытие пробы В, хотя это обычно делается по запросу спортсмена, если он не признает свою вину. А «Челси» и сам футболист пока никак не прокомментировали произошедшее. Мудрик даже закрыл комментарии в социальных сетях. Если результат второго теста окажется положительным, то 23-летней украинской звезде грозит до четырех лет дисквалификации.
Интересно, что Мудрик не выходил на поле с 28 ноября. В тот день он провел полный матч против «Хайденхайма» в Лиге конференций, где отметился голом и помог команде победить со счетом 2:0. После этого Михаил пропустил четыре игры — по официальной версии, из-за болезни.
Самый дорогой украинский футболист выступает в Лондоне с января 2023 года (сумма трансфера в «Челси из «Шахтера» составила 70 миллионов евро плюс 30 миллионов в качестве бонусов). На данный момент портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил 3 гола и оформил 5 голевых передач.
У Погба вещество в пищевой добавке
Осенью прошлого года мир ошарашила похожая новость — Поль Погба, на тот момент полузащитник «Ювентуса», сдал положительный допинг-тест. В его организме обнаружили метаболиты тестостерона.
Тест был сделан после матча первого тура серии А против «Удинезе» 20 августа. После этого Погба и клуб запросили проверку пробы B, и 6 октября стало известно, что она также дала положительный результат. Анализ состоялся в лаборатории Рима в присутствии экспертов, выбранных юристами «Ювентуса».
В итоге Погба получил дисквалификацию на четыре года, но сумел обжаловать ее в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Спортсмен доказал, что принимал запрещенное вещество случайно. Оно оказалось в пищевой добавке, прописанной ему врачом во Флориде. Французу сократили отстранение до 18 месяцев.
Уже в марте следующего года болельщики вновь смогут увидеть чемпиона мира на поле. Однако точно не в «Ювентусе», клуб все же решил расторгнуть с ним контракт.
Онана перепутал таблетки
В октябре 2021 года положительный тест на допинг после матча Лиги чемпионов сдал голкипер «Аякса» Андре Онана — в его моче нашли фуросемид. Это мочегонный препарат, причем один из самых сильных и быстродействующих. Его назначают при проблемах с сердцем. Вещество входит в число запрещенных, так как им маскируют вывод из организма следов запрещенных веществ. Вратаря дисквалифицировали на год.
За Онану заступился на тот момент гендиректор «Аякса» Эдвин ван дер Сар: «Мы надеялись на условное наказание или гораздо более короткую дисквалификацию, чем 12 месяцев, потому что этот препарат не использовался для укрепления его тела и улучшения его показателей», — отметил бывший вратарь амстердамского клуба.
Андре тоже выходил в соцсети с большим постом-объяснением: «Эта ситуация — результат человеческой ошибки. Я принял таблетку, которая содержит вещество, запрещенное ВАДА, за обычный аспирин. Эта таблетка была прописана моей девушке, и я по ошибке принял ее, потому что их упаковка практически одинаковая. Я очень жалею об этом», — так Онана объяснил появление в организме фуросемида.
В итоге CAS также, как и в случае с Погба, пошел навстречу футболисту и сократил бан Онаны с 12 месяцев до девяти. Сейчас камерунец выступает за «Манчестер Юнайтед» и радует фанатов «дьяволов» своими сейвами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|15
|11
|3
|1
|31-13
|36
|
2
|Челси
|16
|10
|4
|2
|37-19
|34
|
3
|Арсенал
|16
|8
|6
|2
|29-15
|30
|
4
|Нот. Форест
|16
|8
|4
|4
|21-19
|28
|
5
|Ман. Сити
|16
|8
|3
|5
|28-23
|27
|
6
|Борнмут
|16
|7
|4
|5
|24-21
|25
|
7
|Астон Вилла
|16
|7
|4
|5
|24-25
|25
|
8
|Фулхэм
|16
|6
|6
|4
|24-22
|24
|
9
|Брайтон
|16
|6
|6
|4
|26-25
|24
|
10
|Тоттенхэм
|16
|7
|2
|7
|36-19
|23
|
11
|Брентфорд
|16
|7
|2
|7
|32-30
|23
|
12
|Ньюкасл
|16
|6
|5
|5
|23-21
|23
|
13
|МЮ
|16
|6
|4
|6
|21-19
|22
|
14
|Вест Хэм
|16
|5
|4
|7
|21-29
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|16
|3
|7
|6
|17-21
|16
|
16
|Эвертон
|15
|3
|6
|6
|14-21
|15
|
17
|Лестер
|16
|3
|5
|8
|21-34
|14
|
18
|Ипсвич
|16
|2
|6
|8
|16-28
|12
|
19
|Вулверхэмптон
|16
|2
|3
|11
|24-40
|9
|
20
|Саутгемптон
|16
|1
|2
|13
|11-36
|5
|21.12
|15:30
|
Астон Вилла – Ман. Сити
|- : -
|21.12
|18:00
|
Брентфорд – Нот. Форест
|- : -
|21.12
|18:00
|
Ипсвич – Ньюкасл
|- : -
|21.12
|18:00
|
Вест Хэм – Брайтон
|- : -
|21.12
|20:30
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|22.12
|17:00
|
Эвертон – Челси
|- : -
|22.12
|17:00
|
Фулхэм – Саутгемптон
|- : -
|22.12
|17:00
|
Лестер – Вулверхэмптон
|- : -
|22.12
|17:00
|
МЮ – Борнмут
|- : -
|22.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|13
|1
|4
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|14
|1
|4