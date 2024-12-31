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Сегодня, 17:15

Руни снова уволен — на этот раз из худшей команды чемпионшипа. Тренерская карьера совсем не клеится

Уэйна Руни уволили с поста главного тренера «Плимута»
Егор Сергеев
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Уэйна Руни уволили с поста главного тренера «Плимута».
Фото Global Look Press
В «Плимуте» тоже не получилось.

Уэйн Руни покинул пост главного тренера «Плимута» — согласно официальному заявлению, сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон. Легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» оставил клуб на последнем месте чемпионшипа с серией из девяти матчей без побед. Пока тренерская карьера лучшего бомбардира в истории «красных дьяволов» не складывается.

За что уволили из «Плимута»

Руни возглавил команду по завершении прошлого сезона — «Плимут» едва не вылетел, заняв 21-е место в чемпионшипе, и, видимо, понадеялся на прогресс под руководством прославленного футболиста. Правда, с Уэйном все стало еще хуже: в нынешней кампании команда набрала 18 очков за 23 тура и расположилась на последнем месте в турнирной таблице, отставая от спасительной 21-й строчки на четыре очка. При этом сам англичанин за несколько дней до увольнения строил планы на будущее и уверял, что он — тот, кто нужен «зеленой армии».

Декабрь 2006 года. Уэйн Руни празднует забитый мяч в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Сити&raquo;. Руни теперь тренер. Вспоминаем, каким крутым игроком он был

«Знаю, как работает футбол, я не глуп, нужно добиваться результатов. Я уверен, что у болельщиков есть вопросы, как и у многих людей со стороны, и я сделаю все возможное, чтобы ответить на них как можно четче. Я прослежу за тем, чтобы мы набрали нужных игроков в январе, для нас это очень важно. Мы должны продолжать работать. Я должен продолжать верить в то, что мы попытаемся сделать, чтобы выбраться из ситуации, в которой мы находимся. Очевидно, что нам нужны игроки на вход, а некоторые и на выход, это тоже приоритет», — цитировало Руни BBC.

Однако трансферную кампанию будет проводить уже другой тренер — Руни вышвырнули после ужасных результатов. «Плимут» не побеждал с 5 ноября, когда обыграл «Портсмут» (1:0) в 14-м туре чемпионшипа. С тех пор прошло девять матчей, и в семи последних турах «зеленая армия» проиграла шесть раз. Также команда с отрывом пропустила больше всех в лиге — 51 раз в 23 играх.

Уэйн Руни.
Фото Global Look Press

Пока карьера Руни не складывается

При прощании с клубом Уэйн сказал только теплые слова, все-таки ему не привыкать к увольнениям. «Хотел бы воспользоваться этой возможностью поблагодарить совет директоров футбольного клуба «Плимут Аргайл», особенно Саймона Халлетта и Нила Дьюснипа, с которыми у меня сложились отличные отношения.

Также хочу поблагодарить всех сотрудников, которые встретили меня с теплотой и делают этот клуб таким особенным, а также игроков и болельщиков за их усилия и поддержку во время моего пребывания в качестве главного тренера. Желаю им всего наилучшего в будущем. «Зеленой армии» особая благодарность за то, что матчи на «Хоум Парк» были такими уникальными. Эти воспоминания останутся с нами навсегда. «Плимут» всегда будет занимать особое место в моем сердце, и я продолжу следить за его результатами с большим интересом», — приводит слова англичанина сайт клуба.

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Пока тренерская карьера Руни — настоящая трагедия. До «Плимута» он работал в двух командах чемпионшипа — «Дерби Каунти» и «Бирмингеме». Обе после сотрудничества с Уэйном вылетели в третий дивизион, сейчас плотно в зоне вылета застрял и «Плимут». Также англичанин тренировал «Ди Си Юнайтед» из МЛС — с ним тоже хороших результатов добиться не удалось: команда набирала в среднем 1,04 очка за игру.

Уэйн Руни
Футбол
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 18 14 3 1 45-17 45
2
 Нот. Форест 19 11 4 4 26-19 37
3
 Арсенал 18 10 6 2 35-16 36
4
 Челси 19 10 5 4 38-23 35
5
 Ньюкасл 19 9 5 5 32-21 32
6
 Ман. Сити 19 9 4 6 32-26 31
7
 Борнмут 19 8 6 5 29-23 30
8
 Фулхэм 19 7 8 4 28-25 29
9
 Астон Вилла 19 8 5 6 28-31 29
10
 Брайтон 19 6 9 4 29-28 27
11
 Тоттенхэм 19 7 3 9 41-28 24
12
 Брентфорд 18 7 3 8 32-32 24
13
 Вест Хэм 19 6 5 8 23-35 23
14
 МЮ 19 6 4 9 21-26 22
15
 Кр. Пэлас 19 4 8 7 20-27 20
16
 Эвертон 18 3 8 7 15-24 17
17
 Вулверхэмптон 19 4 4 11 31-42 16
18
 Ипсвич 19 3 6 10 18-33 15
19
 Лестер 19 3 5 11 22-42 14
20
 Саутгемптон 19 1 3 15 12-39 6
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38 тур
29.12 17:30
Лестер – Ман. Сити
 0 : 2
29.12 18:00
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 1
29.12 18:00
Эвертон – Нот. Форест
 0 : 2
29.12 18:00
Фулхэм – Борнмут
 2 : 2
29.12 18:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 2 : 2
29.12 20:15
Вест Хэм – Ливерпуль
 0 : 5
30.12 22:45
Астон Вилла – Брайтон
 2 : 2
30.12 22:45
Ипсвич – Челси
 2 : 0
30.12 23:00
МЮ – Ньюкасл
 0 : 2
1.01 20:30
Брентфорд – Арсенал
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 18 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 15 1 5
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