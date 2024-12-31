В «Плимуте» тоже не получилось.

Уэйн Руни покинул пост главного тренера «Плимута» — согласно официальному заявлению, сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон. Легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» оставил клуб на последнем месте чемпионшипа с серией из девяти матчей без побед. Пока тренерская карьера лучшего бомбардира в истории «красных дьяволов» не складывается.

За что уволили из «Плимута»

Руни возглавил команду по завершении прошлого сезона — «Плимут» едва не вылетел, заняв 21-е место в чемпионшипе, и, видимо, понадеялся на прогресс под руководством прославленного футболиста. Правда, с Уэйном все стало еще хуже: в нынешней кампании команда набрала 18 очков за 23 тура и расположилась на последнем месте в турнирной таблице, отставая от спасительной 21-й строчки на четыре очка. При этом сам англичанин за несколько дней до увольнения строил планы на будущее и уверял, что он — тот, кто нужен «зеленой армии».

«Знаю, как работает футбол, я не глуп, нужно добиваться результатов. Я уверен, что у болельщиков есть вопросы, как и у многих людей со стороны, и я сделаю все возможное, чтобы ответить на них как можно четче. Я прослежу за тем, чтобы мы набрали нужных игроков в январе, для нас это очень важно. Мы должны продолжать работать. Я должен продолжать верить в то, что мы попытаемся сделать, чтобы выбраться из ситуации, в которой мы находимся. Очевидно, что нам нужны игроки на вход, а некоторые и на выход, это тоже приоритет», — цитировало Руни BBC.

Однако трансферную кампанию будет проводить уже другой тренер — Руни вышвырнули после ужасных результатов. «Плимут» не побеждал с 5 ноября, когда обыграл «Портсмут» (1:0) в 14-м туре чемпионшипа. С тех пор прошло девять матчей, и в семи последних турах «зеленая армия» проиграла шесть раз. Также команда с отрывом пропустила больше всех в лиге — 51 раз в 23 играх.

Уэйн Руни. Фото Global Look Press

Пока карьера Руни не складывается

При прощании с клубом Уэйн сказал только теплые слова, все-таки ему не привыкать к увольнениям. «Хотел бы воспользоваться этой возможностью поблагодарить совет директоров футбольного клуба «Плимут Аргайл», особенно Саймона Халлетта и Нила Дьюснипа, с которыми у меня сложились отличные отношения.

Также хочу поблагодарить всех сотрудников, которые встретили меня с теплотой и делают этот клуб таким особенным, а также игроков и болельщиков за их усилия и поддержку во время моего пребывания в качестве главного тренера. Желаю им всего наилучшего в будущем. «Зеленой армии» особая благодарность за то, что матчи на «Хоум Парк» были такими уникальными. Эти воспоминания останутся с нами навсегда. «Плимут» всегда будет занимать особое место в моем сердце, и я продолжу следить за его результатами с большим интересом», — приводит слова англичанина сайт клуба.

Пока тренерская карьера Руни — настоящая трагедия. До «Плимута» он работал в двух командах чемпионшипа — «Дерби Каунти» и «Бирмингеме». Обе после сотрудничества с Уэйном вылетели в третий дивизион, сейчас плотно в зоне вылета застрял и «Плимут». Также англичанин тренировал «Ди Си Юнайтед» из МЛС — с ним тоже хороших результатов добиться не удалось: команда набирала в среднем 1,04 очка за игру.