Руни снова уволен — на этот раз из худшей команды чемпионшипа. Тренерская карьера совсем не клеится
Уэйн Руни покинул пост главного тренера «Плимута» — согласно официальному заявлению, сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон. Легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» оставил клуб на последнем месте чемпионшипа с серией из девяти матчей без побед. Пока тренерская карьера лучшего бомбардира в истории «красных дьяволов» не складывается.
За что уволили из «Плимута»
Руни возглавил команду по завершении прошлого сезона — «Плимут» едва не вылетел, заняв 21-е место в чемпионшипе, и, видимо, понадеялся на прогресс под руководством прославленного футболиста. Правда, с Уэйном все стало еще хуже: в нынешней кампании команда набрала 18 очков за 23 тура и расположилась на последнем месте в турнирной таблице, отставая от спасительной 21-й строчки на четыре очка. При этом сам англичанин за несколько дней до увольнения строил планы на будущее и уверял, что он — тот, кто нужен «зеленой армии».
«Знаю, как работает футбол, я не глуп, нужно добиваться результатов. Я уверен, что у болельщиков есть вопросы, как и у многих людей со стороны, и я сделаю все возможное, чтобы ответить на них как можно четче. Я прослежу за тем, чтобы мы набрали нужных игроков в январе, для нас это очень важно. Мы должны продолжать работать. Я должен продолжать верить в то, что мы попытаемся сделать, чтобы выбраться из ситуации, в которой мы находимся. Очевидно, что нам нужны игроки на вход, а некоторые и на выход, это тоже приоритет», — цитировало Руни BBC.
Однако трансферную кампанию будет проводить уже другой тренер — Руни вышвырнули после ужасных результатов. «Плимут» не побеждал с 5 ноября, когда обыграл «Портсмут» (1:0) в 14-м туре чемпионшипа. С тех пор прошло девять матчей, и в семи последних турах «зеленая армия» проиграла шесть раз. Также команда с отрывом пропустила больше всех в лиге — 51 раз в 23 играх.
Пока карьера Руни не складывается
При прощании с клубом Уэйн сказал только теплые слова, все-таки ему не привыкать к увольнениям. «Хотел бы воспользоваться этой возможностью поблагодарить совет директоров футбольного клуба «Плимут Аргайл», особенно Саймона Халлетта и Нила Дьюснипа, с которыми у меня сложились отличные отношения.
Также хочу поблагодарить всех сотрудников, которые встретили меня с теплотой и делают этот клуб таким особенным, а также игроков и болельщиков за их усилия и поддержку во время моего пребывания в качестве главного тренера. Желаю им всего наилучшего в будущем. «Зеленой армии» особая благодарность за то, что матчи на «Хоум Парк» были такими уникальными. Эти воспоминания останутся с нами навсегда. «Плимут» всегда будет занимать особое место в моем сердце, и я продолжу следить за его результатами с большим интересом», — приводит слова англичанина сайт клуба.
Пока тренерская карьера Руни — настоящая трагедия. До «Плимута» он работал в двух командах чемпионшипа — «Дерби Каунти» и «Бирмингеме». Обе после сотрудничества с Уэйном вылетели в третий дивизион, сейчас плотно в зоне вылета застрял и «Плимут». Также англичанин тренировал «Ди Си Юнайтед» из МЛС — с ним тоже хороших результатов добиться не удалось: команда набирала в среднем 1,04 очка за игру.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|18
|14
|3
|1
|45-17
|45
|
2
|Нот. Форест
|19
|11
|4
|4
|26-19
|37
|
3
|Арсенал
|18
|10
|6
|2
|35-16
|36
|
4
|Челси
|19
|10
|5
|4
|38-23
|35
|
5
|Ньюкасл
|19
|9
|5
|5
|32-21
|32
|
6
|Ман. Сити
|19
|9
|4
|6
|32-26
|31
|
7
|Борнмут
|19
|8
|6
|5
|29-23
|30
|
8
|Фулхэм
|19
|7
|8
|4
|28-25
|29
|
9
|Астон Вилла
|19
|8
|5
|6
|28-31
|29
|
10
|Брайтон
|19
|6
|9
|4
|29-28
|27
|
11
|Тоттенхэм
|19
|7
|3
|9
|41-28
|24
|
12
|Брентфорд
|18
|7
|3
|8
|32-32
|24
|
13
|Вест Хэм
|19
|6
|5
|8
|23-35
|23
|
14
|МЮ
|19
|6
|4
|9
|21-26
|22
|
15
|Кр. Пэлас
|19
|4
|8
|7
|20-27
|20
|
16
|Эвертон
|18
|3
|8
|7
|15-24
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|19
|4
|4
|11
|31-42
|16
|
18
|Ипсвич
|19
|3
|6
|10
|18-33
|15
|
19
|Лестер
|19
|3
|5
|11
|22-42
|14
|
20
|Саутгемптон
|19
|1
|3
|15
|12-39
|6
|29.12
|17:30
|
Лестер – Ман. Сити
|0 : 2
|29.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Саутгемптон
|2 : 1
|29.12
|18:00
|
Эвертон – Нот. Форест
|0 : 2
|29.12
|18:00
|
Фулхэм – Борнмут
|2 : 2
|29.12
|18:00
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|2 : 2
|29.12
|20:15
|
Вест Хэм – Ливерпуль
|0 : 5
|30.12
|22:45
|
Астон Вилла – Брайтон
|2 : 2
|30.12
|22:45
|
Ипсвич – Челси
|2 : 0
|30.12
|23:00
|
МЮ – Ньюкасл
|0 : 2
|1.01
|20:30
|
Брентфорд – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|17
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|12
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|18
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|15
|1
|5