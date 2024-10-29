Тренер «Спортинга» Аморим возглавит «МЮ». Его хотели все топ-клубы Англии

Поможет?

28 октября «Манчестер Юнайтед» уволил Эрика тен Хага, работавшего с командой с 2022 года. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Руд Ван Нистелрой, однако «дьяволы» активно ищут нового специалиста. И, кажется, нашли.

Аморим мог возглавить «Сити», но едет в «МЮ»

Первым имя наиболее вероятного кандидата на пост главного тренера «МЮ» назвал The Athletic — по их данным, красные всерьез рассматривают Рубена Аморима. 39-летний португалец крайне успешно работает в «Спортинге», у него контракт — поэтому, вероятно, манкунианцам предстоит заплатить его нынешнему клубу отступные в размере около 10 миллионов евро.

Аморим — один из самых желанных тренеров в Европе. Весной его кандидатуру всерьез рассматривали «Барселона» (после ухода Хави) и «Ливерпуль» (перед тем как Клопп покинул команду), также переговоры о назначении вел «Челси». Кроме того, «Манчестер Сити» раздумывал сделать Аморима преемником Пепа Гвардиолы в следующем году — однако как только на горизонте появился «Манчестер Юнайтед», Рубен поблагодарил «горожан» за интерес и вышел из переговоров. Во всяком случае, об этом сообщает издание CaughtOffside.

Этот же источник озвучил детали по контракту — Аморим подпишет соглашение на два года с возможностью продления еще на сезон и будет получать в районе 8 миллионов евро в год.

Рубен Аморим. Фото Reuters

Португальский гений

Откуда вообще такой интерес к тренеру «Спортинга»? Все дело в результатах — они у Аморима аномальные. Управляя третьим клубом Португалии (при огромной доминации «Бенфики» и «Порту» в чемпионате), Рубен умудрился дважды выиграть чемпионат. И это притом, что до него «Спортинг» не завоевывал золото 19 лет. Кроме этого, Аморим взял с командой еще ряд внутренних трофеев — три Кубка португальской лиги (один — со скромной «Брагой») и Суперкубок страны.

В Лиге чемпионов результаты Аморима приятные — в сезоне-2021/22 он выходил со «Спортингом» в плей-офф (уступил «Манчестер Сити»), а при новом формате пока ни разу не проиграл и держит клуб в топ-8.

Аморим известен отличной работой с коллективом и в первую очередь с молодыми игроками — при нем они быстро прогрессируют, позволяя «Спортингу» зарабатывать деньги. Для португальского клуба уход Рубена однозначно будет потерей — а вот станет ли его приход в «МЮ» успехом, только предстоит узнать.