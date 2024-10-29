Футбол
Англия
Новости Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:45

Тренер «Спортинга» Аморим возглавит «МЮ». Его хотели все топ-клубы Англии

Тренер «Спортинга» Аморим согласился возглавить «Манчестер Юнайтед»
Артем Белинин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим может возглавить «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters
Поможет?

28 октября «Манчестер Юнайтед» уволил Эрика тен Хага, работавшего с командой с 2022 года. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Руд Ван Нистелрой, однако «дьяволы» активно ищут нового специалиста. И, кажется, нашли.

Аморим мог возглавить «Сити», но едет в «МЮ»

Первым имя наиболее вероятного кандидата на пост главного тренера «МЮ» назвал The Athletic — по их данным, красные всерьез рассматривают Рубена Аморима. 39-летний португалец крайне успешно работает в «Спортинге», у него контракт — поэтому, вероятно, манкунианцам предстоит заплатить его нынешнему клубу отступные в размере около 10 миллионов евро.

Эрик тен Хаг и&nbsp;Денис Казанский. Тен Хаг не стал «следующим». Он оказался просто пятым. Колонка Казанского — о том, какой тренер нужен «МЮ»

Аморим — один из самых желанных тренеров в Европе. Весной его кандидатуру всерьез рассматривали «Барселона» (после ухода Хави) и «Ливерпуль» (перед тем как Клопп покинул команду), также переговоры о назначении вел «Челси». Кроме того, «Манчестер Сити» раздумывал сделать Аморима преемником Пепа Гвардиолы в следующем году — однако как только на горизонте появился «Манчестер Юнайтед», Рубен поблагодарил «горожан» за интерес и вышел из переговоров. Во всяком случае, об этом сообщает издание CaughtOffside.

Этот же источник озвучил детали по контракту — Аморим подпишет соглашение на два года с возможностью продления еще на сезон и будет получать в районе 8 миллионов евро в год.

Рубен Аморим.
Фото Reuters

Португальский гений

Откуда вообще такой интерес к тренеру «Спортинга»? Все дело в результатах — они у Аморима аномальные. Управляя третьим клубом Португалии (при огромной доминации «Бенфики» и «Порту» в чемпионате), Рубен умудрился дважды выиграть чемпионат. И это притом, что до него «Спортинг» не завоевывал золото 19 лет. Кроме этого, Аморим взял с командой еще ряд внутренних трофеев — три Кубка португальской лиги (один — со скромной «Брагой») и Суперкубок страны.

Рубен Аморим. В Португалии вырос идеальный преемник Клоппа: Аморим — отличный вариант для «Ливерпуля»

В Лиге чемпионов результаты Аморима приятные — в сезоне-2021/22 он выходил со «Спортингом» в плей-офф (уступил «Манчестер Сити»), а при новом формате пока ни разу не проиграл и держит клуб в топ-8.

Аморим известен отличной работой с коллективом и в первую очередь с молодыми игроками — при нем они быстро прогрессируют, позволяя «Спортингу» зарабатывать деньги. Для португальского клуба уход Рубена однозначно будет потерей — а вот станет ли его приход в «МЮ» успехом, только предстоит узнать.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Спортинг (Лиссабон)
Рубен Аморим
Читайте также
Взять на взнос: россияне смогут разом забрать до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений
«Барса» была в сантиметрах от провала, а «Реал» погубил плохой прессинг. Тактический разбор класико
Эксперт оценила возможные выдачи пенсионных накоплений в РФ единоразово
Следователи проведут проверку из-за угроз в адрес семьи Ильи Резника
Голкипер «Тампы» Василевский оценил игру против капитана «Вашингтона» Овечкина
Месси выделил одного футболиста, «Реал» обвинил УЕФА в заговоре и мести. Что произошло после того, как Родри получил «Золотой мяч»
Популярное видео
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тен Хаг не стал «следующим». Он оказался просто пятым. Колонка Казанского — о том, какой тренер нужен «МЮ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 9 7 2 0 20-9 23
2
 Ливерпуль 9 7 1 1 17-5 22
3
 Арсенал 9 5 3 1 17-10 18
4
 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
5
 Челси 9 5 2 2 19-11 17
6
 Брайтон 9 4 4 1 16-12 16
7
 Нот. Форест 9 4 4 1 11-7 16
8
 Тоттенхэм 9 4 1 4 18-10 13
9
 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
10
 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
11
 Борнмут 9 3 3 3 11-11 12
12
 Ньюкасл 9 3 3 3 9-10 12
13
 Вест Хэм 9 3 2 4 13-16 11
14
 МЮ 9 3 2 4 8-11 11
15
 Лестер 9 2 3 4 13-17 9
16
 Эвертон 9 2 3 4 10-16 9
17
 Кр. Пэлас 9 1 3 5 6-11 6
18
 Ипсвич 9 0 4 5 9-20 4
19
 Вулверхэмптон 9 0 2 7 12-25 2
20
 Саутгемптон 9 0 1 8 6-19 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.11 15:30
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
2.11 18:00
Борнмут – Ман. Сити
 - : -
2.11 18:00
Ипсвич – Лестер
 - : -
2.11 18:00
Ливерпуль – Брайтон
 - : -
2.11 18:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 - : -
2.11 18:00
Саутгемптон – Эвертон
 - : -
2.11 20:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 - : -
3.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
3.11 19:30
МЮ – Челси
 - : -
4.11 23:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 7
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 7 1 3
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 8 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 5 1 1
Вся статистика

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости