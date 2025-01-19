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19 января, 23:45

«Мы, возможно, худшая команда в истории». Тренер «МЮ» Аморим уже впал в депрессию

Тренер «МЮ» Аморим назвал свою команду худшей в истории клуба
Артем Белинин
Корреспондент
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Рубен Аморим.
Фото Reuters
А ведь в клубе только два месяца.
Англия. Премьер-лига. 22-й тур
19 янв, 17:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
1:3
Брайтон

Рубен Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в начале ноября 2024-го, и его приход вызвал настоящую эйфорию в стане «красных дьяволов». Португалец прекрасно работал со «Спортингом», дважды выигрывал чемпионат страны — чего-то похожего ждали от него фанаты манкунианцев.

Но спустя два месяца ожидания утихли. 19 января «Манчестер Юнайтед» в матче 22-го тура АПЛ проиграл «Брайтону» 1:3, а Аморим после встречи выдал цитату, которая точно войдет в историю: «Мы, возможно, худшая команда в истории «Манчестер Юнайтед». Я знаю, что вам нужны заголовки, но я говорю так, поскольку мы должны это признать и изменить. Вот, пожалуйста, ваши заголовки».

&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; проиграл &laquo;Ньюкаслу&raquo; (0:2) в&nbsp;матче 19-го тура АПЛ 30&nbsp;декабря. «МЮ» все хуже: 7 очков до зоны вылета. Аморим рассуждает о борьбе за выживание и ставит антирекорды

Что еще сказал Аморим?

Домашняя игра против «Брайтона» действительно получилась ужасной — «дьяволы» пропустили уже на 5-й минуте, единственный свой мяч забили с пенальти, и в целом действовали неуверенно. Настолько, что третий мяч соперник легко забил после грубейшей ошибки вратаря Андре Онаны.

Аморим в целом недоволен ситуацией: «Очередное домашнее поражение. Это недопустимо, как и то, как нам забили. Иногда мы можем играть в свой футбол, но только на коротких отрезках, стабильности нет. Мы начинаем нервничать и уступать в счете. В самом начале «Брайтон» разыгрывает привычную комбинацию, и мы пропускаем. После этого перевернуть ход матча уже сложно. Мы начинаем волноваться, сильно нервничать, и соперник снова нас превосходит», — цитирует тренера Sky Sports.

Также Рубен высказался про действия своего голкипера — но как-то витиевато: «Я думаю, что реакцию на его ошибку на стадионе можно было прочувствовать. Но нельзя так заканчивать встречу. Все были не на своих позициях, надо завершать матч иначе. Каким бы ни был результат, мы должны быть другой командой во всех аспектах».

Рубен Аморим.
Фото Reuters

А еще тренер заявил о готовности к решительным действиям: «Брайтон» чувствовал себя комфортно. Мы пытались вернуться в игру, но показывали не самый хороший футбол. Можно вспомнить матчи с «Борнмутом» и с «Ноттингемом», когда были в игре, но пропускали голы, которые не должны пропускать. И после этого всем уже тяжело. Мы снова уступили, и уступили дома. Это недопустимо. Надо это менять — и быстро», — заявил португалец.

Правда ли все так плохо?

Правда. Поражение от «Брайтона» стало шестым за последние 10 матчей во всех турнирах, но это еще «цветочки». «Манчестер Юнайтед» идет в таблице 13-м и отстает от зоны Лиги чемпионов на 12 баллов — вероятно, в главном еврокубке планеты «дьяволов» в следующем сезоне можно не ждать.

Ну а теперь к совсем плохой статистике. Аморим во главе «МЮ» провел уже 15 матчей во всех турнирах и выиграл только шесть раз. Да, две из них были приятными — над «Арсеналом» в Кубке Англии и над «Манчестер Сити» в АПЛ, — но в целом побед было мало. А вот поражений у Рубена много — семь.

Что касается не только португальца, но и в целом «дьяволов» в этом сезоне — Аморим не врет про «худшую команду в истории». Портал Opta подсчитал, что «МЮ» не проигрывал шесть домашних матчей из первых 12... с сезона-1893/94, то есть больше 100 лет! Opta подписал эту статистику просто — «уныние». Кажется, это самое верное слово, которое можно найти для ситуации, в которой оказался «Манчестер Юнайтед».

ФК Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 21 15 5 1 50-20 50
2
 Арсенал 22 12 8 2 43-21 44
3
 Нот. Форест 22 13 5 4 33-22 44
4
 Ман. Сити 22 11 5 6 44-29 38
5
 Ньюкасл 22 11 5 6 38-26 38
6
 Челси 21 10 7 4 41-26 37
7
 Борнмут 22 10 7 5 36-26 37
8
 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9
 Брайтон 22 8 10 4 35-30 34
10
 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11
 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13
 МЮ 22 7 5 10 27-32 26
14
 Вест Хэм 22 7 5 10 27-43 26
15
 Тоттенхэм 22 7 3 12 45-35 24
16
 Эвертон 21 4 8 9 18-28 20
17
 Вулверхэмптон 21 4 4 13 31-48 16
18
 Ипсвич 22 3 7 12 20-43 16
19
 Лестер 22 3 5 14 23-48 14
20
 Саутгемптон 22 1 3 18 15-50 6
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38 тур
18.01 15:30
Ньюкасл – Борнмут
 1 : 4
18.01 18:00
Брентфорд – Ливерпуль
 0 : 2
18.01 18:00
Лестер – Фулхэм
 0 : 2
18.01 18:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 0 : 2
18.01 20:30
Арсенал – Астон Вилла
 2 : 2
19.01 17:00
Эвертон – Тоттенхэм
 3 : 2
19.01 17:00
МЮ – Брайтон
 1 : 3
19.01 17:00
Нот. Форест – Саутгемптон
 3 : 2
19.01 19:30
Ипсвич – Ман. Сити
 0 : 6
20.01 23:00
Челси – Вулверхэмптон
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 15
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 9
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 21 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 18 1 5
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