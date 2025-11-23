«Тоттенхэм» — снова в числе английских топ-клубов? Новый тренер грамотно пересобрал команду

Оцениваем первые итоги работы Томаса Франка.

«Тоттенхэм» Томаса Франка — одно из ярких впечатлений на старте сезона АПЛ: 18 очков после 11 туров, пятое место в таблице. Да, в последних двух турах «шпоры» потеряли очки, но в соперниках были «Челси» и «Манчестер Юнайтед». С приходом Томаса Франка в команде появились структурность и система, нехватка которых была очевидна в последние полгода под руководством Ангелоса Постекоглу.

Но все помнят, каким был старт самого австралийца — лидерство в АПЛ, три награды лучшему тренеру месяца в АПЛ по итогам первых трех месяцев сезона-2023/24. Стоит ли и в случае с Франком опасаться такого же падения, которое в итоге случилось с Постекоглу? И есть ли причины полагать, что это начало истории долгосрочного успеха, а не краткосрочная вспышка?

Франк исправляет то, за что критиковали его предшественника

«Тоттенхэм» слишком уязвим в контратаках. «Тоттенхэм» играет со слишком высокой линией обороны. Интенсивность игры «Тоттенхэма» оборачивается для него лидерством среди всех команд АПЛ по числу травм.

Все это — «Тоттенхэм» Постекоглу, и ничего из вышеперечисленного не применимо к «Тоттенхэму» Франка по итогам первых трех месяцев. Датский тренер начал с исправления самых очевидных проблем и прекрасно с этим справляется.

На данный момент меньше «шпор» пропустили только лидеры таблицы «Арсенал» с «Манчестер Сити», а также «Кристал Пэлас». Линия обороны осталась высокой, но перестала быть самоубийственно высокой, более насыщенная полузащита добавляет компактности и защищает от быстрых контратак.

Для иллюстрации — две карты передач из матчей «Тоттенхэма». Слева — домашняя встреча против «Вулверхэмптона» при Постекоглу в декабре 2024 года, справа — тоже домашний матч против «Вулвз», но уже при Франке в сентябре 2025 года.

Фото Sofascore

Защитники в среднем располагаются даже выше, но в глаза сразу бросается, насколько компактнее и структурированнее выглядит версия Франка. Ни один игрок не изолирован от партнеров, все вовлечены в командные взаимодействия.

«Тоттенхэм» стал гораздо надежнее, против него сложнее атаковать и при этом не намного проще защищаться, хотя рисунок атак стал немного примитивнее: число навесов, например, выросло с 19,8 в среднем за матч в прошлом сезоне до 23,8 в этом.

Франк более прагматичный тренер, чем Постекоглу, и «Тоттенхэму», который сначала нашел идентичность в бесшабашности и игре без оглядки на свои ворота, а потом там же ее и потерял, было нужно именно это.

Полузащитник «Тоттенхэма» Хави Симонс (с мячом) в матче против «Манчестер Юнайтед». Фото Reuters

Для эйфории слишком рано — «Тоттенхэму» еще предстоит проверка дистанцией

«Тоттенхэм» неплохо начал эту кампанию и, если смотреть только на таблицу АПЛ, в теории может считаться даже претендентом на участие в чемпионской гонке. Прогресс очевиден, особенно по сравнению с прошлым сезоном, в котором «шпоры» заняли 17-е место. Только далекоидущие выводы делать пока рано. Основных причин две: календарь и оверперформанс.

Болельщики «Тоттенхэма» в разговоре о календаре обязательно укажут на уже сыгранные матчи против «Манчестер Сити», «Борнмута», «Челси» и «МЮ». Но факт в том, что в двух из этих четырех встреч «шпоры» потерпели поражение, одолеть получилось лишь «горожан».

А набирать очки против таких соперников необходимо, если хочешь бороться за высокие места. В последние недели уровень оппозиции «Тоттенхэма» резко возрос, и пока команда справляется с этим не лучшим образом, опустившись с третьего на пятое место.

Стартовую дистанцию «Тоттенхэм» прошел не идеально. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть «под капот» и ознакомиться с продвинутой статистикой. По данным FBRef, «шпоры» забили 16 голов при 11 xG, а пропустили 10 при 15,2 допущенных xG — это самый большой оверперформанс в лиге. Более того, в прошлом сезоне при Постекоглу «Тоттенхэм» создавал больше моментов и отдавал больше пасов в штрафную площадь, чем в начале этого сезона. Да и с голами было получше — 0,91 в среднем за игру сейчас против 1,7 в прошлой кампании.

Возможно, это следствие более эффективного футбола Франка, но есть определенная вероятность, что «Тоттенхэму» просто везет с реализацией — как собственной, так и соперников.

Напряженный календарь и топ-матчи покажут, какая из гипотез верна. Игнорировать тревожные знаки, перечисленные выше, нельзя, но пока что это лишь знаки, о которых Франк наверняка в курсе.