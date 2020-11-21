В дуэли Жозе Моуринью и Пепа Гвардьолы победил португалец

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 9-й тур

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 2:0 (1:0)

Голы: Сон Хын Мин, 5 (1:0). Ло Сельсо, 65 (2:0).

«Тоттенхэм»: Ллорис, Орье, Дайер, Алдервейрелд (Родон, 81), Регилон, Бергвайн (Лукас Моура, 73), Сиссоко, Хейбьерг, Ндомбеле (Ло Сельсо, 65), Сон Хын Мин, Кейн.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Ляпорт, Жоау Канселу, Де Брейне, Эрнандес, Бернарду Силва (Фоуден, 72), Махрез (Стерлинг, 72), Габриэл Жезус, Торрес.

Предупреждения: Сиссоко, 43. Рубен Диаш, 87. Торрес, 88. Кейн, 90.

Судья: Дин.

21 ноября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Год Жозе

Давно не было такого, чтобы команда Жозе Моуринью считалась фаворитом в матче с командой Пепа Гвардьолы. Да, формально и сейчас букмекеры не ставили на «Тоттенхэм», ведь «Манчестер Сити» все еще называют одним из главных претендентов на чемпионство. Но «шпоры» до старта тура находились на втором месте и отставали от «Лестера» всего на одно очко, а «Манчестер Сити» увяз в середине таблицы. Так что лондонцы смотрели на оппонентов свысока.

В чем феномен «шпор»? Моуринью во время паузы на матчи сборных философствовал: «Теперь я не Особенный, а Опытный. Я набрался опыта. И все, что сейчас происходит со мной в футболе, — дежавю, это уже происходило когда-то. Есть профессии, в которых требуется физическая подготовка, например футболист. А тренеру нужна только голова. Получая опыт и знания, ты становишься только лучше».

Моуринью прав: у него почти во всех командах на второй год работы приходится пик результатов, а 20 ноября как раз исполнился год со дня назначения португальца главным тренером «Тоттенхэма». Прошлый сезон у лондонцев отправился в корзину: сперва они пытались найти новую мотивацию после финала Лиги чемпионов, а затем мучительно перестраивались с атакующей философии Маурисио Покеттино на прагматичную.

Контракт Пепа

Что происходит в этом сезоне с «Сити» — неясно. Можно назвать это кризисом идей Гвардьолы, но скорее невнятный старт — это просто стечение обстоятельств. Трудно найти причины, по которым «горожане» могут значительно хуже выступить в этом сезоне. Разве что выгорание — «Сити» уже не первый год не может добраться даже до финала Лиги чемпионов, а ведь победа в главном еврокубке остается для Пепа задачей номер один.

Но в испанского тренера верят, поэтому в четверг «Сити» объявил о продлении контракта с Гвардьолой до 2023 года. Это указывает на то, что он дольше всех в карьере проработает именно в Манчестере. Вопрос в том, когда ему надоест, если выиграть Лигу чемпионов не удастся.

Но, помимо европейского трофея, «Сити» нужно еще вернуть чемпионский титул. А для начала — победить «Тоттенхэм».

Прагматика «шпор»

«Сити», судя по статистике, доминировал весь первый тайм. Разгром по ударам (11:1), по угловым (6:0), превосходство во владении мячом (69% на 31%). Но это тот случай, когда статистика нагло врала. Да, «горожане» били по воротам гораздо чаще соперника, однако моментов у «Тоттенхэма» в первом тайме было примерно столько же, сколько у гостей. Правда, в паре эпизодов атаки не доводились до удара, а еще раз Кейн забил из офсайда. Ну а единственный удар хозяев по воротам завершился голом: еще на пятой минуте Сон Хын Мин нашел дыру в центре обороны соперников.

Игра «Сити» часто сваливалась на фланги, так как «Тоттенхэм» оборонялся в два слоя, отсюда и не слишком острые моменты, а также обилие ударов из-за штрафной у гостей. Впрочем, гол «Сити» все-таки забил, но у Ляпорта его отобрали, так как ранее Габриэл Жезус сыграл рукой.

Новое поражение «Сити»

Рисунок второго тайма мало чем поменялся. Счет был в пользу «Тоттенхэма», так что Моуринью находился в своей атмосфере. Конечно, при Покеттино «шпоры» побеждали Гвардьолу иначе — вспомните хотя бы сумасшедшие четвертьфиналы Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Зрелищность снизилась, но вряд ли Моуринью это заботит. Тем более что яркие моменты в игре лондонцев все равно остаются. Например, гол Ло Сельсо — аргентинец удвоил счет всего через 35 секунд после выхода на замену. Перестановки Пепа, к слову, не сыграли.

64:14: Giovani Lo Celso comes off the bench



64:49: Giovani Lo Celso scores



Jose Mourinho is a genius. pic.twitter.com/zBWQNzYPub — Squawka News (@SquawkaNews) November 21, 2020

После второго мяча «Сити» окончательно сломался. И до этого полтора тайма гости безуспешно пытались вскрыть защиту «Тоттенхэма», а второй гол их, кажется, психологически добил. Тьма моментов, постоянное нахождение с мячом — а забивает соперник.

И ведь подобное с «Сити» происходит не в первый раз даже в этом году. В июле примерно в таком же стиле «Арсенал» победил команду Гвардьолы в полуфинале Кубка Англии — и тоже со счетом 2:0. Судя по этому сезону, к стилю «Сити» в Англии привыкают и все чаще находят пути к нейтрализации. Для Пепа это даже страшнее, чем новое поражение в дуэли с Жозе.