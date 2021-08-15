Чемпионы Англии начали новый сезон с поражения.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 1-й тур

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 1:0 (0:0)

Гол: Сон Хын Мин, 55.

«Тоттенхэм»: Льорис, Дайер, Санчес, Регилон, Танганга (Доэрти, 83), Хейбьерг (Ромеро, 90), Алли, Скипп, Сон Хын Мин, Лукас Моура, Бергвайн (Ло Сельсо, 77).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аке, Менди (Зинченко, 79), Жоау Канселу, Рубен Диаш, Фернандинью, Гюндоган, Стерлинг (Габриэл Жезус, 71), Махрез (Де Брейне, 79), Грилиш, Торрес.

Предупреждения: Лукас Моура, 66. Грилиш, 90. Санчес, 90.

Судья: Тэйлор.

15 августа. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Вы ведь помните заключительный тур прошлого чемпионата Англии и сцену, когда Харри Кейн благодарил за поддержку наконец-то вернувшихся на трибуны болельщиков? Смотрелось это — как прощание, и в воскресенье мы вполне могли увидеть лучшего снайпера «шпор» на родном стадионе уже в форме «Манчестер Сити». Однако, задержавшись с выходом из отпуска и опровергнув потом слухи о том, что это была забастовка, Кейн вернулся в расположение команды. Правда, к тренировкам приступил только в пятницу — отсидев на клубной базе пятидневный карантин после поездки на Багамы и сдав отрицательный тест на коронавирус.

Все это время в Англии продолжалось бурное обсуждение будущего лучшего английского форварда. Пауза возникла только после того, как «Манчестер Сити» потратил более 100 миллионов на покупку Грилиша, и кто-то подумал, что у владеющих «горожанами» шейхов кончились деньги. Однако Хосеп Гвардиола неделю назад подлил масла в огонь, заявив о сохраняющемся интересе к Кейну при условии готовности «Тоттенхэма» вести переговоры.

Только договариваться с президентом лондонцев Даниэлем Леви — себе дороже. В европейском футболе в плане сложности переговоров с ним может сравниться разве что возглавляющий «Лилль» Жан-Мишель Олас, которому проще отпустить Мемфиса Депая свободным агентом, чем согласиться продать голландца даже за год до окончания контракта. Вот и сейчас в преддверии воскресной игры сообщали, что Леви должен окончательно отказаться от сделки по Кейну, несмотря на готовность «Сити» увеличить предложение до 120 миллионов фунтов и добавить к данной сумме различные бонусы.

«Кейн — футболист «Тоттенхэма», поэтому я не собираюсь говорить о нем», — заявил накануне Гвардиола. А новый главный тренер «шпор» Нуну не включил Харри в заявку, объяснив, что форвард продолжает набирать форму. «Он работал сегодня и будет продолжать работать, пока не будет готов помочь команде», — заявил португалец, выбрав на воскресную игру более смелую, чем во времена работы с «Вулверхэмптоном» расстановку с четверкой защитников.

Когда к 5-й минуте «Сити» создал два убойных момента, показалось, что ставка хозяев слишком авантюрна. Тем более, лондонцы сужали линию обороны, позволяя сопернику довольно вольготно чувствовать себя на флангах. Но довольно быстро выяснилось, что скорее речь стоило вести о стартовом волнении. Свободные зоны при позиционном наступлении «горожан» помогали заполнять не только опорные хавы и крайние форварды, но и Алли, оказывавшийся на тех участках поля, где гости пытались создать численное преимущество.

Да и багаж Жозе Моуринью с идеальным выходом в контратаки никуда не делся, так что быстрые ноги Сон Хын Мина, Лукаса Моуры и Бергвайна регулярно напрягали оборону «Сити». При этом, в отличие от времен Особенного, при Нуну «шпоры» использовали в таких ситуациях больше игроков. Единственное, чего не хватало обеим командам и игре в целом — забитых мячей. Но откуда им взяться, если из четырнадцати ударов к перерыву ни один не пришелся в створ ворот?

Очевидно, что Кейн пригодился бы всем. Зато у «шпор» никуда не делся хорошеющий год от года Сон, и первый же точный удар корейца оказался результативным. Наверное, даже не надо говорить, что это был идеальный выход из обороны — за считанные секунды и с минимумом передач. Но и Эдерсон, которого, скорее всего, смутило движение Рубена Диаша, не выручил.

В этом, возможно, есть какая-то магия, ведь «Сити» в четвертый раз сыграл на новом стадионе «Тоттенхэма» и в четвертый раз пропустил от Сона. Да еще и проиграл все эти встречи всухую. Гвардиола, в карьере которого ничего подобного не было, может сетовать на промах Феррана Торреса, но до того интригу должен был хоронить убежавший к воротам Бергвайн. Да и в целом не сказать, что это сюрприз. После поражения в Суперкубке от «Лестера» действующий чемпион снова не показал свою лучшую игру и входит в сезон со скрипом.