Футбол
Англия
Новости Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:15

Найди десять отличий. «Тоттенхэм» вслед за «Баварией» и «Фейеноордом» странно сменил эмблему

«Тоттенхэм» представил новую эмблему клуба
Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Новая и старая эмблемы «Тоттенхэма»
«Тоттенхэм» сменил эмблему клуба.
Фото Reuters
Зато выделился «Аякс».

В понедельник, 18 ноября, «Тоттенхэм» объявил об изменении эмблемы, однако преображение неопытный взгляд вряд ли заметит. Похожие крошечные модификации не так давно проводили другие топ-клубы — среди них выделился только «Аякс», вернувший классическое лого.

Как «Тоттенхэм» изменил эмблему

Клуб торжественно объявил о модификации логотипа, с которого теперь пропала надпись с названием клуба, а фигура петуха стала более темной. И на этом — все. При этом «Тоттенхэм» сообщил, что над трансформацией работало множество (!) сотрудников.

«Созданная новая эмблема при участии более 300 игроков, сотрудников и болельщиков позволяет нам использовать более игривый и смелый подход к бренду клуба на множестве платформ, где он теперь будет представлен. Знаменитый на весь мир петух сейчас выглядит горделивее, чем когда-либо. Изогнутый текст «Тоттенхэм Хотспур» мы убрали. Это позволит нам увеличить масштаб символа клуба и гордиться им как настоящей иконой», — говорится в сообщении пресс-службы.

Старая и новая эмблемы «Тоттенхэма»
Старая (слева) и новая эмблемы «Тоттенхэма».

Кто еще недавно менял логотип

В октябре о модификации объявила «Бавария». В Мюнхене трансформация прошла еще более незаметно — эмблема осталась той же, но красный и синий цвета теперь более яркие. Это было сделано для упрощения прочтения логотипа болельщиками с проблемным зрением.

«Таким образом клуб соблюдает принципы нового закона Германии об улучшении доступности, который вступит в силу в июне 2025 года и регулирует соотношение контрастности между текстом и фоновыми цветами в соответствии с требованиями руководства по доступности веб-контента в цифровом секторе», — говорится в заявлении «Баварии».

Летом новую эмблему представил «Фейеноорд» — изменения нидерландского клуба тоже минимальны: букву F переместили ровно в центр, была удалена золотая линия в середине, красный стал более ярким, а также выравнялись интервалы между буквами в словах «Feyenoord» и «Rotterdam». В мае 2021-го логотип обновился у «Монако» — изменился шрифт, а цвет стал более ярким.

«Аякс» отошел от минимализма

Перед «Тоттенхэмом» новость об изменении эмблемы объявил «Аякс»: только клуб не создал что-то новое, а вернулся к варианту, который использовался с 1928 по 1990 год. Традиционное лого отличается сложной рисовкой — оно возвращается в честь 125-летия амстердамской команды и сохранится навсегда.

«18 марта «Аякс» отпразднует 125-ю годовщину. Мы знаем, что большинство болельщиков желали этого годами, и мы посчитали, что юбилей — идеальный момент вернуть классический логотип. История показала: мы находимся в лучшей форме, когда остаемся верными ДНК «Аякса». Вот почему мы делаем все в клубе для поддержания этого ДНК, от нашей футбольной философии до наших основных ценностей», — объяснил генеральный директор клуба Менно Гилен.

Футбол
ФК Аякс
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Фейеноорд
Читайте также
Байден ушел в лес в ходе выступления в джунглях Амазонки
«Уверен, что он будет в зеленой комнате». Колонка Кириленко — о Егоре Демине
Галицкий ради чемпионства отказался от другой мечты?
Фигуристка Дорошевская рассказала о жизни в Курске
Рютте обвинил РФ в нарушении ракетами и БПЛА воздушного пространства НАТО
«Эффект Трампа» и ожидание переговоров по Украине. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Они все выглядят одинаково». Бентанкура забанили на 7 матчей за расистскую шутку в адрес Сон Хын Мина
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2
 Ман. Сити 11 7 2 2 22-13 23
3
 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4
 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5
 Нот. Форест 11 5 4 2 15-10 19
6
 Брайтон 11 5 4 2 19-15 19
7
 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8
 Ньюкасл 11 5 3 3 13-11 18
9
 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10
 Тоттенхэм 11 5 1 5 23-13 16
11
 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12
 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13
 МЮ 11 4 3 4 12-12 15
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Лестер 11 2 4 5 14-21 10
16
 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17
 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18
 Кр. Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19
 Вулверхэмптон 11 1 3 7 16-27 6
20
 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.11 15:30
Лестер – Челси
 - : -
23.11 18:00
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
23.11 18:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
23.11 18:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
23.11 18:00
Эвертон – Брентфорд
 - : -
23.11 18:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
23.11 20:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
24.11 17:00
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
24.11 19:30
Ипсвич – МЮ
 - : -
25.11 23:00
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 9 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 9 1 2
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 10 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости