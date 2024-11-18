Найди десять отличий. «Тоттенхэм» вслед за «Баварией» и «Фейеноордом» странно сменил эмблему
В понедельник, 18 ноября, «Тоттенхэм» объявил об изменении эмблемы, однако преображение неопытный взгляд вряд ли заметит. Похожие крошечные модификации не так давно проводили другие топ-клубы — среди них выделился только «Аякс», вернувший классическое лого.
Как «Тоттенхэм» изменил эмблему
Клуб торжественно объявил о модификации логотипа, с которого теперь пропала надпись с названием клуба, а фигура петуха стала более темной. И на этом — все. При этом «Тоттенхэм» сообщил, что над трансформацией работало множество (!) сотрудников.
«Созданная новая эмблема при участии более 300 игроков, сотрудников и болельщиков позволяет нам использовать более игривый и смелый подход к бренду клуба на множестве платформ, где он теперь будет представлен. Знаменитый на весь мир петух сейчас выглядит горделивее, чем когда-либо. Изогнутый текст «Тоттенхэм Хотспур» мы убрали. Это позволит нам увеличить масштаб символа клуба и гордиться им как настоящей иконой», — говорится в сообщении пресс-службы.
Кто еще недавно менял логотип
В октябре о модификации объявила «Бавария». В Мюнхене трансформация прошла еще более незаметно — эмблема осталась той же, но красный и синий цвета теперь более яркие. Это было сделано для упрощения прочтения логотипа болельщиками с проблемным зрением.
«Таким образом клуб соблюдает принципы нового закона Германии об улучшении доступности, который вступит в силу в июне 2025 года и регулирует соотношение контрастности между текстом и фоновыми цветами в соответствии с требованиями руководства по доступности веб-контента в цифровом секторе», — говорится в заявлении «Баварии».
Летом новую эмблему представил «Фейеноорд» — изменения нидерландского клуба тоже минимальны: букву F переместили ровно в центр, была удалена золотая линия в середине, красный стал более ярким, а также выравнялись интервалы между буквами в словах «Feyenoord» и «Rotterdam». В мае 2021-го логотип обновился у «Монако» — изменился шрифт, а цвет стал более ярким.
«Аякс» отошел от минимализма
Перед «Тоттенхэмом» новость об изменении эмблемы объявил «Аякс»: только клуб не создал что-то новое, а вернулся к варианту, который использовался с 1928 по 1990 год. Традиционное лого отличается сложной рисовкой — оно возвращается в честь 125-летия амстердамской команды и сохранится навсегда.
«18 марта «Аякс» отпразднует 125-ю годовщину. Мы знаем, что большинство болельщиков желали этого годами, и мы посчитали, что юбилей — идеальный момент вернуть классический логотип. История показала: мы находимся в лучшей форме, когда остаемся верными ДНК «Аякса». Вот почему мы делаем все в клубе для поддержания этого ДНК, от нашей футбольной философии до наших основных ценностей», — объяснил генеральный директор клуба Менно Гилен.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|11
|9
|1
|1
|21-6
|28
|
2
|Ман. Сити
|11
|7
|2
|2
|22-13
|23
|
3
|Челси
|11
|5
|4
|2
|21-13
|19
|
4
|Арсенал
|11
|5
|4
|2
|18-12
|19
|
5
|Нот. Форест
|11
|5
|4
|2
|15-10
|19
|
6
|Брайтон
|11
|5
|4
|2
|19-15
|19
|
7
|Фулхэм
|11
|5
|3
|3
|16-13
|18
|
8
|Ньюкасл
|11
|5
|3
|3
|13-11
|18
|
9
|Астон Вилла
|11
|5
|3
|3
|17-17
|18
|
10
|Тоттенхэм
|11
|5
|1
|5
|23-13
|16
|
11
|Брентфорд
|11
|5
|1
|5
|22-22
|16
|
12
|Борнмут
|11
|4
|3
|4
|15-15
|15
|
13
|МЮ
|11
|4
|3
|4
|12-12
|15
|
14
|Вест Хэм
|11
|3
|3
|5
|13-19
|12
|
15
|Лестер
|11
|2
|4
|5
|14-21
|10
|
16
|Эвертон
|11
|2
|4
|5
|10-17
|10
|
17
|Ипсвич
|11
|1
|5
|5
|12-22
|8
|
18
|Кр. Пэлас
|11
|1
|4
|6
|8-15
|7
|
19
|Вулверхэмптон
|11
|1
|3
|7
|16-27
|6
|
20
|Саутгемптон
|11
|1
|1
|9
|7-21
|4
|23.11
|15:30
|
Лестер – Челси
|- : -
|23.11
|18:00
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|23.11
|18:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|- : -
|23.11
|18:00
|
Борнмут – Брайтон
|- : -
|23.11
|18:00
|
Эвертон – Брентфорд
|- : -
|23.11
|18:00
|
Фулхэм – Вулверхэмптон
|- : -
|23.11
|20:30
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|- : -
|24.11
|17:00
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|- : -
|24.11
|19:30
|
Ипсвич – МЮ
|- : -
|25.11
|23:00
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|8
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|8
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|9
|1
|2
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|10
|1
|2