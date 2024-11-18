Найди десять отличий. «Тоттенхэм» вслед за «Баварией» и «Фейеноордом» странно сменил эмблему

Зато выделился «Аякс».

В понедельник, 18 ноября, «Тоттенхэм» объявил об изменении эмблемы, однако преображение неопытный взгляд вряд ли заметит. Похожие крошечные модификации не так давно проводили другие топ-клубы — среди них выделился только «Аякс», вернувший классическое лого.

Как «Тоттенхэм» изменил эмблему

Клуб торжественно объявил о модификации логотипа, с которого теперь пропала надпись с названием клуба, а фигура петуха стала более темной. И на этом — все. При этом «Тоттенхэм» сообщил, что над трансформацией работало множество (!) сотрудников.

«Созданная новая эмблема при участии более 300 игроков, сотрудников и болельщиков позволяет нам использовать более игривый и смелый подход к бренду клуба на множестве платформ, где он теперь будет представлен. Знаменитый на весь мир петух сейчас выглядит горделивее, чем когда-либо. Изогнутый текст «Тоттенхэм Хотспур» мы убрали. Это позволит нам увеличить масштаб символа клуба и гордиться им как настоящей иконой», — говорится в сообщении пресс-службы.

Старая (слева) и новая эмблемы «Тоттенхэма».

Кто еще недавно менял логотип

В октябре о модификации объявила «Бавария». В Мюнхене трансформация прошла еще более незаметно — эмблема осталась той же, но красный и синий цвета теперь более яркие. Это было сделано для упрощения прочтения логотипа болельщиками с проблемным зрением.

«Таким образом клуб соблюдает принципы нового закона Германии об улучшении доступности, который вступит в силу в июне 2025 года и регулирует соотношение контрастности между текстом и фоновыми цветами в соответствии с требованиями руководства по доступности веб-контента в цифровом секторе», — говорится в заявлении «Баварии».

Летом новую эмблему представил «Фейеноорд» — изменения нидерландского клуба тоже минимальны: букву F переместили ровно в центр, была удалена золотая линия в середине, красный стал более ярким, а также выравнялись интервалы между буквами в словах «Feyenoord» и «Rotterdam». В мае 2021-го логотип обновился у «Монако» — изменился шрифт, а цвет стал более ярким.

«Аякс» отошел от минимализма

Перед «Тоттенхэмом» новость об изменении эмблемы объявил «Аякс»: только клуб не создал что-то новое, а вернулся к варианту, который использовался с 1928 по 1990 год. Традиционное лого отличается сложной рисовкой — оно возвращается в честь 125-летия амстердамской команды и сохранится навсегда.

«18 марта «Аякс» отпразднует 125-ю годовщину. Мы знаем, что большинство болельщиков желали этого годами, и мы посчитали, что юбилей — идеальный момент вернуть классический логотип. История показала: мы находимся в лучшей форме, когда остаемся верными ДНК «Аякса». Вот почему мы делаем все в клубе для поддержания этого ДНК, от нашей футбольной философии до наших основных ценностей», — объяснил генеральный директор клуба Менно Гилен.