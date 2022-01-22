«Тоттенхэм» добьет мечту Тухеля о чемпионстве, «Ливерпуль» не заметит «Кристал Пэлас» в погоне за лидером
В выходные в английской Премьер-лиге пройдут матчи 23-го тура. Центральная игра уик-энда состоится в воскресенье — на «Стэмфорд Бридж» сыграют «Челси» и «Тоттенхэм». В этот же день «Ливерпуль», который в гостях встретится с «Кристал Пэлас». На эти и другие матчи АПЛ вы можете поставить с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!
Когда сыграют и где смотреть «Челси» — «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»
«Кристал Пэлас» и «Ливерпуль» проведут матч в воскресенье, 23 января, на стадионе «Селхерст Парк». Начало игры — в 17.00 по московскому времени.
«Челси» и «Тоттенхэм» сыграют в тот же день чуть позже — начало матча в 19.30 по московскому времени.
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«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка на матч 23 января
Юрген Клопп старается держать уровень «Ливерпуля» даже без Салаха и Мане, которые играют на Кубке африканских наций. Выходит неплохо: красные без них прошли «Арсенал» в полуфинале Кубка лиги и разгромили «Брентфорд» в предыдущем туре АПЛ. Результаты «Кристал Пэлас» не так впечатляют: к примеру, неделю назад лондонцы добыли ничью с «Брайтоном», хотя по игре заслуживали поражения.
Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер «Ливерпуля» в России — считает красных фаворитом встречи. Коэффициент на победу гостей — 1.61, на победу «Кристал Пэлас» — 5.80, на ничью — 4.10.
Недельный цикл может стать преимуществом «Пэлас», но маловероятно, что это существенно повлияет на результат. В последних девяти очных встречах этих команд «Ливерпуль» победил девять раз, и маловероятно, что серия прервется в воскресенье.
Прогноз «СЭ»: победа «Ливерпуля» с форой (-1) с приличным коэффициентом 2.00.
«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставка на матч 23 января
Эти команды встречались друг с другом совсем недавно в полуфинале Кубка лиги. «Челси» победил «Тоттенхэм» оба раза — 2:0 дома и 1:0 в гостях. Однако матчи получились разными: если в первой игре доминировали синие, то в ответной «Тоттенхэм» смотрелся лучше соперника. На вторую встречу сильно повлиял ВАР: видеоарбитры отменяли голы и пенальти в ворота «Челси», хотя делали это справедливо.
«Тоттенхэм» вылетел из Кубка лиги, но в чемпионате результаты «шпор» заметно улучшились. Они еще не проигрывали при Антонио Конте в АПЛ и по потерянным очкам сейчас обходят не только «Вест Хэм», но и сам «Челси».
По оценкам букмекерской компании БЕТСИТИ, именно у синих больше шансов на три очка в дерби. Коэффициент на победу «Челси» равен 1.68, на «Тоттенхэм» — 5.00, на ничью — 3.90.
«Тоттенхэм» пережил вспышку коронавируса и сильно прибавил. В последнем туре «шпоры» одержали самую эмоциональную победу сезона над «Лестером» — «Тоттенхэм» уступал 1:2 до пятой добавленной минуты, но с помощью дубля Бергвайна добыл три очка. Важно упомянуть, что «шпоры» в той встрече создали фантастическое число моментов и показали лучший xG среди всех команд в текущем сезоне.
Напротив, «Челси» если и не в кризисе, то точно столкнулся с игровыми проблемами. Команда стала мало забивать и не так уж часто выигрывает: всего две победы в последних девяти турах АПЛ. Да, в первом круге «Челси» без труда победил на стадионе «Тоттенхэма» (3:0), но сейчас «шпоры» преобразились. Не факт, что гости наберут три очка, но коэффициент на них слишком «сладкий». Уместно взять победу «Тоттенхэма» с форой.
Прогноз «СЭ»: победа «Тоттенхэма» с форой (0) и отличным коэффициентом 3.00.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|23
|18
|3
|2
|55-14
|57
|
2
|Ливерпуль
|21
|13
|6
|2
|55-18
|45
|
3
|Челси
|23
|12
|8
|3
|46-18
|44
|
4
|МЮ
|22
|11
|5
|6
|36-30
|38
|
5
|Вест Хэм
|23
|11
|4
|8
|41-31
|37
|
6
|Тоттенхэм
|19
|11
|3
|5
|26-22
|36
|
7
|Арсенал
|20
|11
|2
|7
|33-25
|35
|
8
|Вулверхэмптон
|21
|10
|4
|7
|19-16
|34
|
9
|Брайтон
|21
|6
|11
|4
|22-22
|29
|
10
|Астон Вилла
|21
|8
|2
|11
|28-32
|26
|
11
|Лестер
|19
|7
|4
|8
|33-36
|25
|
12
|Саутгемптон
|22
|5
|10
|7
|26-34
|25
|
13
|Кр. Пэлас
|21
|5
|9
|7
|30-31
|24
|
14
|Брентфорд
|23
|6
|5
|12
|26-38
|23
|
15
|Лидс
|21
|5
|7
|9
|24-40
|22
|
16
|Эвертон
|20
|5
|4
|11
|24-35
|19
|
17
|Норвич
|22
|4
|4
|14
|13-45
|16
|
18
|Ньюкасл
|21
|2
|9
|10
|21-43
|15
|
19
|Уотфорд
|20
|4
|2
|14
|23-40
|14
|
20
|Бернли
|17
|1
|8
|8
|16-27
|11
|21.01
|23:00
|
Уотфорд – Норвич
|0 : 3
|22.01
|15:30
|
Эвертон – Астон Вилла
|0 : 1
|22.01
|18:00
|
Брентфорд – Вулверхэмптон
|1 : 2
|22.01
|18:00
|
Лидс – Ньюкасл
|0 : 1
|22.01
|18:00
|
МЮ – Вест Хэм
|1 : 0
|22.01
|20:30
|
Саутгемптон – Ман. Сити
|1 : 1
|23.01
|17:00
|
Арсенал – Бернли
|- : -
|23.01
|17:00
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|- : -
|23.01
|17:00
|
Лестер – Брайтон
|- : -
|23.01
|19:30
|
Челси – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|19
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4