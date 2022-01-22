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Сегодня, 16:20

«Тоттенхэм» добьет мечту Тухеля о чемпионстве, «Ливерпуль» не заметит «Кристал Пэлас» в погоне за лидером

Прогнозы на матчи АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси» и «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»
Отдел футбола «СЭ»
Гарри Кейн.
Фото Reuters
Футболисты «Ливерпуля» поздравляют Диогу Жоту с забитым голом.
Фото Reuters
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Фавориты АПЛ продолжают гонку за «Манчестер Сити».

В выходные в английской Премьер-лиге пройдут матчи 23-го тура. Центральная игра уик-энда состоится в воскресенье — на «Стэмфорд Бридж» сыграют «Челси» и «Тоттенхэм». В этот же день «Ливерпуль», который в гостях встретится с «Кристал Пэлас». На эти и другие матчи АПЛ вы можете поставить с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда сыграют и где смотреть «Челси» — «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»

«Кристал Пэлас» и «Ливерпуль» проведут матч в воскресенье, 23 января, на стадионе «Селхерст Парк». Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

«Челси» и «Тоттенхэм» сыграют в тот же день чуть позже — начало матча в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире эти матчи можно увидеть на платном стриминговом сервисе Окко Sport.

20&nbsp;января. &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ливерпуль&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. Жота приговорил «Арсенал». Дубль португальца вывел «Ливерпуль» в финал Кубка лиги

«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка на матч 23 января

Юрген Клопп старается держать уровень «Ливерпуля» даже без Салаха и Мане, которые играют на Кубке африканских наций. Выходит неплохо: красные без них прошли «Арсенал» в полуфинале Кубка лиги и разгромили «Брентфорд» в предыдущем туре АПЛ. Результаты «Кристал Пэлас» не так впечатляют: к примеру, неделю назад лондонцы добыли ничью с «Брайтоном», хотя по игре заслуживали поражения.

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер «Ливерпуля» в России — считает красных фаворитом встречи. Коэффициент на победу гостей — 1.61, на победу «Кристал Пэлас» — 5.80, на ничью — 4.10.

Футболисты "Ливерпуля" поздравляют Диогу Жоту с забитым голом. Фото Reuters
Футболисты «Ливерпуля» поздравляют Диогу Жоту с забитым голом.
Фото Reuters

Недельный цикл может стать преимуществом «Пэлас», но маловероятно, что это существенно повлияет на результат. В последних девяти очных встречах этих команд «Ливерпуль» победил девять раз, и маловероятно, что серия прервется в воскресенье.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
23 янв, 17:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
Ливерпуль

Прогноз «СЭ»: победа «Ливерпуля» с форой (-1) с приличным коэффициентом 2.00.

«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставка на матч 23 января

Эти команды встречались друг с другом совсем недавно в полуфинале Кубка лиги. «Челси» победил «Тоттенхэм» оба раза — 2:0 дома и 1:0 в гостях. Однако матчи получились разными: если в первой игре доминировали синие, то в ответной «Тоттенхэм» смотрелся лучше соперника. На вторую встречу сильно повлиял ВАР: видеоарбитры отменяли голы и пенальти в ворота «Челси», хотя делали это справедливо.

Антонио Конте. «Челси» — «Тоттенхэм»: с третьего раза Конте повезет

«Тоттенхэм» вылетел из Кубка лиги, но в чемпионате результаты «шпор» заметно улучшились. Они еще не проигрывали при Антонио Конте в АПЛ и по потерянным очкам сейчас обходят не только «Вест Хэм», но и сам «Челси».

По оценкам букмекерской компании БЕТСИТИ, именно у синих больше шансов на три очка в дерби. Коэффициент на победу «Челси» равен 1.68, на «Тоттенхэм» — 5.00, на ничью — 3.90.

«Тоттенхэм» пережил вспышку коронавируса и сильно прибавил. В последнем туре «шпоры» одержали самую эмоциональную победу сезона над «Лестером» — «Тоттенхэм» уступал 1:2 до пятой добавленной минуты, но с помощью дубля Бергвайна добыл три очка. Важно упомянуть, что «шпоры» в той встрече создали фантастическое число моментов и показали лучший xG среди всех команд в текущем сезоне.

Напротив, «Челси» если и не в кризисе, то точно столкнулся с игровыми проблемами. Команда стала мало забивать и не так уж часто выигрывает: всего две победы в последних девяти турах АПЛ. Да, в первом круге «Челси» без труда победил на стадионе «Тоттенхэма» (3:0), но сейчас «шпоры» преобразились. Не факт, что гости наберут три очка, но коэффициент на них слишком «сладкий». Уместно взять победу «Тоттенхэма» с форой.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
23 янв, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Тоттенхэм

Прогноз «СЭ»: победа «Тоттенхэма» с форой (0) и отличным коэффициентом 3.00.

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Кристал Пэлас
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 21 13 6 2 55-18 45
3
 Челси 23 12 8 3 46-18 44
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Тоттенхэм 19 11 3 5 26-22 36
7
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 21 6 11 4 22-22 29
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 19 7 4 8 33-36 25
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
19
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.01 23:00
Уотфорд – Норвич
 0 : 3
22.01 15:30
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 1
22.01 18:00
Брентфорд – Вулверхэмптон
 1 : 2
22.01 18:00
Лидс – Ньюкасл
 0 : 1
22.01 18:00
МЮ – Вест Хэм
 1 : 0
22.01 20:30
Саутгемптон – Ман. Сити
 1 : 1
23.01 17:00
Арсенал – Бернли
 - : -
23.01 17:00
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 - : -
23.01 17:00
Лестер – Брайтон
 - : -
23.01 19:30
Челси – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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