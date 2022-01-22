«Тоттенхэм» добьет мечту Тухеля о чемпионстве, «Ливерпуль» не заметит «Кристал Пэлас» в погоне за лидером

Фавориты АПЛ продолжают гонку за «Манчестер Сити».

В выходные в английской Премьер-лиге пройдут матчи 23-го тура. Центральная игра уик-энда состоится в воскресенье — на «Стэмфорд Бридж» сыграют «Челси» и «Тоттенхэм». В этот же день «Ливерпуль», который в гостях встретится с «Кристал Пэлас». На эти и другие матчи АПЛ вы можете поставить с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда сыграют и где смотреть «Челси» — «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»

«Кристал Пэлас» и «Ливерпуль» проведут матч в воскресенье, 23 января, на стадионе «Селхерст Парк». Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

«Челси» и «Тоттенхэм» сыграют в тот же день чуть позже — начало матча в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире эти матчи можно увидеть на платном стриминговом сервисе Окко Sport.

«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка на матч 23 января

Юрген Клопп старается держать уровень «Ливерпуля» даже без Салаха и Мане, которые играют на Кубке африканских наций. Выходит неплохо: красные без них прошли «Арсенал» в полуфинале Кубка лиги и разгромили «Брентфорд» в предыдущем туре АПЛ. Результаты «Кристал Пэлас» не так впечатляют: к примеру, неделю назад лондонцы добыли ничью с «Брайтоном», хотя по игре заслуживали поражения.

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер «Ливерпуля» в России — считает красных фаворитом встречи. Коэффициент на победу гостей — 1.61, на победу «Кристал Пэлас» — 5.80, на ничью — 4.10.

Футболисты «Ливерпуля» поздравляют Диогу Жоту с забитым голом. Фото Reuters

Недельный цикл может стать преимуществом «Пэлас», но маловероятно, что это существенно повлияет на результат. В последних девяти очных встречах этих команд «Ливерпуль» победил девять раз, и маловероятно, что серия прервется в воскресенье.

Прогноз «СЭ»: победа «Ливерпуля» с форой (-1) с приличным коэффициентом 2.00.

«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставка на матч 23 января

Эти команды встречались друг с другом совсем недавно в полуфинале Кубка лиги. «Челси» победил «Тоттенхэм» оба раза — 2:0 дома и 1:0 в гостях. Однако матчи получились разными: если в первой игре доминировали синие, то в ответной «Тоттенхэм» смотрелся лучше соперника. На вторую встречу сильно повлиял ВАР: видеоарбитры отменяли голы и пенальти в ворота «Челси», хотя делали это справедливо.

«Тоттенхэм» вылетел из Кубка лиги, но в чемпионате результаты «шпор» заметно улучшились. Они еще не проигрывали при Антонио Конте в АПЛ и по потерянным очкам сейчас обходят не только «Вест Хэм», но и сам «Челси».

По оценкам букмекерской компании БЕТСИТИ, именно у синих больше шансов на три очка в дерби. Коэффициент на победу «Челси» равен 1.68, на «Тоттенхэм» — 5.00, на ничью — 3.90.

«Тоттенхэм» пережил вспышку коронавируса и сильно прибавил. В последнем туре «шпоры» одержали самую эмоциональную победу сезона над «Лестером» — «Тоттенхэм» уступал 1:2 до пятой добавленной минуты, но с помощью дубля Бергвайна добыл три очка. Важно упомянуть, что «шпоры» в той встрече создали фантастическое число моментов и показали лучший xG среди всех команд в текущем сезоне.

Напротив, «Челси» если и не в кризисе, то точно столкнулся с игровыми проблемами. Команда стала мало забивать и не так уж часто выигрывает: всего две победы в последних девяти турах АПЛ. Да, в первом круге «Челси» без труда победил на стадионе «Тоттенхэма» (3:0), но сейчас «шпоры» преобразились. Не факт, что гости наберут три очка, но коэффициент на них слишком «сладкий». Уместно взять победу «Тоттенхэма» с форой.

Прогноз «СЭ»: победа «Тоттенхэма» с форой (0) и отличным коэффициентом 3.00.

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